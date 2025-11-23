هند عاكف تكشف حقيقة منع ظهورها: «لجان إلكترونية تحاول الإساءة لي»

خرجت الفنانة هند عاكف عن صمتها في أول تعليق لها بعد تداول شائعات خلال الساعات الماضية تزعم صدور قرار بمنعها من الظهور أو المشاركة في الفعاليات الفنية، مؤكدة أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، وأن هناك "لجانًا إلكترونية" تسعى لنشر الشائعات والإساءة لها.

يُذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى كل ما تردد حول منعها من الظهور في المهرجانات أو العزاءات أو أي مناسبة فنية، مؤكدًا أن النقابة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأعربت الفنانة عن تقديرها للنقابة ولنقيبها، مؤكدة أنها جزء أصيل من الكيان النقابي، وأن العلاقة بينها وبين النقابة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل. كما شددت على أن بث مثل هذه الشائعات يسيء للفن ولصورة الفنانين أمام الجمهور.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار واسع لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق "تيك توك"، ادّعت منعها من حضور العزاءات والاحتفالات الفنية، وهو ما أثار حالة جدل واسعة قبل أن يتم نفيه رسميًا.