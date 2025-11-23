جدل عالمي حول رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين: البيت الأبيض يوجّه انتقادات حادة

قالت وكالة "رويترز"، ناقلة عن البيت الأبيض، إن الأخير وجّه انتقادات حادة لدولة جنوب إفريقيا التي استضافت قمة مجموعة العشرين، معتبرًا أن الاستضافة لم تخرج بالشكل المطلوب.

واعتبر البيت الأبيض أن جنوب إفريقيا ترفض تسهيل انتقال سلس لرئاسة مجموعة العشرين.

وأضاف البيت الأبيض: "جنوب إفريقيا استغلت رئاستها لمجموعة العشرين كسلاح لتقويض المبادئ المؤسسة للمجموعة".

ويأتي ذلك فيما قال رونالد لامولا، وزير خارجية جنوب إفريقيا، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، إن اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين يُعتبر "انتصارًا للتعددية" وجسرًا يربط بين الشمال والجنوب العالميين.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن تدابير تقدّمية بشأن تمويل المناخ والمعادن الأساسية والقيمة المضافة من المصدر، وهي أمور أساسية لأفريقيا، التي تمتلك 30% من المعادن الضرورية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء وصناعات المستقبل.

وأشار لامولا إلى أن الإعلان يستند إلى أربع أولويات رئيسية: تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، ضمان استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، تعبئة التمويل من أجل انتقال عادل للطاقة، والاستفادة من المعادن الأساسية لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.

وأضاف لامولا أنه بعد القمة، وقّعت 50 دولة أفريقية على الاتفاق، مما يمهّد الطريق لتنفيذ مخرجات رئاسة جنوب إفريقيا التاريخية لمجموعة العشرين، وهي الأولى التي تُعقد على أرض أفريقية.