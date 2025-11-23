قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
جدل عالمي حول رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين: البيت الأبيض يوجّه انتقادات حادة

البيت الابيض
البيت الابيض
محمد على

قالت وكالة "رويترز"، ناقلة عن البيت الأبيض، إن الأخير وجّه انتقادات حادة لدولة جنوب إفريقيا التي استضافت قمة مجموعة العشرين، معتبرًا أن الاستضافة لم تخرج بالشكل المطلوب.

واعتبر البيت الأبيض أن جنوب إفريقيا ترفض تسهيل انتقال سلس لرئاسة مجموعة العشرين.

وأضاف البيت الأبيض: "جنوب إفريقيا استغلت رئاستها لمجموعة العشرين كسلاح لتقويض المبادئ المؤسسة للمجموعة".

ويأتي ذلك فيما قال رونالد لامولا، وزير خارجية جنوب إفريقيا، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، إن اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين يُعتبر "انتصارًا للتعددية" وجسرًا يربط بين الشمال والجنوب العالميين.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن تدابير تقدّمية بشأن تمويل المناخ والمعادن الأساسية والقيمة المضافة من المصدر، وهي أمور أساسية لأفريقيا، التي تمتلك 30% من المعادن الضرورية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء وصناعات المستقبل.

وأشار لامولا إلى أن الإعلان يستند إلى أربع أولويات رئيسية: تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، ضمان استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، تعبئة التمويل من أجل انتقال عادل للطاقة، والاستفادة من المعادن الأساسية لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.

وأضاف لامولا أنه بعد القمة، وقّعت 50 دولة أفريقية على الاتفاق، مما يمهّد الطريق لتنفيذ مخرجات رئاسة جنوب إفريقيا التاريخية لمجموعة العشرين، وهي الأولى التي تُعقد على أرض أفريقية.

البيت الأبيض جنوب إفريقيا قمة العشرين رفض القضايا الدولية

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
