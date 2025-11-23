شريف إكرامي يعتزال كرة القدم .. في هذا الموعد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل حارس مرمى نادي بيراميدز شريف إكرامي، حيث أكد نقلاً عن مصدر موثوق داخل النادي أن اللاعب اتخذ قراره النهائي باعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات والنجاحات داخل الملاعب المصرية.

مصدر بيراميدز يؤكد القرار النهائي

وأوضح الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن القرار جاء بعد تفكير عميق من جانب شريف إكرامي، الذي يرى أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مشواره الكروي، خاصة مع تقدمه في العمر ورغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن المستطيل الأخضر، مع الحفاظ على تواجده داخل منظومة نادي بيراميدز.

منصب إداري ينتظر الحارس المخضرم

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة بيراميدز لا ترغب في فقدان خبرات إكرامي، لذلك تدرس منحه منصباً إدارياً داخل النادي عقب اعتزاله، للاستفادة من خبرته الكبيرة، وشخصيته القيادية، وعلاقاته القوية داخل الوسط الرياضي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من مسؤولي النادي.

مسيرة حافلة بالإنجازات

ويُعد شريف إكرامي واحداً من أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث دافع عن ألوان الأهلي لسنوات طويلة وحقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز ويواصل تقديم مستويات قوية وخبرة واضحة داخل وخارج الملعب، مما جعله قدوة للعديد من اللاعبين الشباب.

مرحلة جديدة بعد الاعتزال

ومن المنتظر أن يبدأ إكرامي مرحلة جديدة في مشواره الرياضي، تركز على العمل الإداري وصناعة القرار داخل النادي، في خطوة تؤكد حرص بيراميدز على استثمار الكفاءات وعدم التفريط في أصحاب الخبرات، خاصة ممن ساهموا في بناء استقرار الفريق وتطوره خلال المواسم الأخيرة.

بهذا القرار، يطوي شريف إكرامي صفحة طويلة من العطاء داخل المستطيل الأخضر، ليبدأ فصلاً جديداً مختلفاً، ولكن لا يقل أهمية في مسيرته الرياضية



