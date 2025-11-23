رسالة مؤثرة من إمام عاشور لوسام أبوعلي بعد العودة للملاعب .. ماذا قال ؟

ردّ اللاعب إمام عاشور على رسالة وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق ولاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، التي وجّهها له بعد عودته إلى الملاعب عقب غياب طويل بسبب الإصابة.

وعلّق عاشور على "ستوري" وسام أبو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "اشتقت لك يا أخي".

ورحب وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق ولاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، بعودة لاعب الأهلي إمام عاشور إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ونشر أبو علي "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلاً: "مرحبًا بعودتك يا ولدي".

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.