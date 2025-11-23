فضيحة إبستين تعود للواجهة.. الكونجرس يُلاحق الأمير أندرو وصمته يثير الغضب

أعلن أعضاء لجنة في الكونغرس الأمريكي أن الأمير البريطاني السابق أندرو فشل في الرد على طلب من المشرّعين الأمريكيين للاستجواب بشأن صداقته مع جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والذي توفي في محبسه بظروف غامضة.

ووقّع ستة عشر نائبًا ديمقراطيًا على رسالة تطلب من أندرو المشاركة في "مقابلة" مع لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي تحقق في قضية إبستين، الذي انتحر عام 2019 أثناء مواجهته تهم الاتجار بالجنس.

وطلبت الرسالة من أندرو، المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور بعد أن جرّد الملك تشارلز الثالث شقيقه الأصغر رسميًا من ألقابه بسبب علاقته بإبستين، الردّ بحلول 20 نوفمبر.

ولا يمكن للكونغرس الأمريكي إجبار الأجانب على الإدلاء بشهادتهم، لذلك من غير المرجح أن يوافق أندرو على ذلك.

ويُعدّ الديمقراطيون أقلية في مجلس النواب.

وقال اثنان من أعضاء اللجنة، روبرت غارسيا وسوهاس سوبرامانيان، في بيان:

"صمت أندرو ماونتباتن وندسور في مواجهة طلب الديمقراطيين في لجنة الرقابة للإدلاء بشهادته. إن الوثائق التي راجعناها، إلى جانب السجلات العامة وشهادة فيرجينيا روبرتس جيوفري، تثير أسئلة خطيرة يجب عليه الإجابة عنها، ومع ذلك فهو يواصل الاختباء".

وقد أعادت رسائل البريد الإلكتروني التي أصدرتها اللجنة مؤخرًا، بالإضافة إلى مذكرات جيوفري التي نُشرت بعد وفاتها والتي اتهمت أندرو بالاعتداء الجنسي، إشعال الغضب في المملكة المتحدة بشأن علاقاته بإبستين.

ولطالما أنكر أندرو أنه اعتدى جنسيًا على جيوفري، التي زعمت أنها تعرّضت للاتجار بها لممارسة الجنس معه في ثلاث مناسبات، اثنتان منها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.