رئيس نادي الزمالك عن أزمة أرض 6 أكتوبر: الموضوع صعب جدًا

ناشد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل الشخصي لحل مشكلة أرض أكتوبر، التي وصفها بـ"الموضوع الصعب جدًا".

وأشار رئيس النادي إلى أن الزمالك، كأحد أكبر أندية مصر، يثق في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حل هذه الأزمة المعقدة، تمامًا كما تمكن من حل "مشكلات كبيرة وعديدة" سابقًا.

وأكد لبيب تقدير مجلس الإدارة لملكية الدولة للنادي، مشددًا على أنهم تحت أمر أي قرار يصدر من الجهات المعنية، لكنه يطالب بـ"نظرة" وحل جذري للأزمة.

كما كشف لبيب أن مجلس الإدارة هو من طلب أن تتولى النيابة التحقيق في الأمر، وذلك تأكيدًا على أن "كل أوراق النادي سليمة" و"واثقون أن خطواتنا كلها صحيحة وقانونية".

ومن جانبه، ناشد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الرئيس السيسي سرعة التدخل لحل مشكلة أرض الزمالك.

وأضاف نصر، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "حضرتك حليت مشاكل كتيرة في الطرق والكباري وغيرها من المشكلات اللي كانت موجودة، وفي 30 أو 40 مليون زملكاوي مستنين مساعدة حضرتك".

وتابع نصر: "ساعدوا نادي الزمالك. لما الأهلي كان عنده مشكلة، الزملكاوية ساعدوه علشان الرياضة ورياضة الدولة. إحنا طلبنا التحقيق معانا في مجلس الإدارة بسبب أرض الزمالك، وآن الأوان لاتحاد كل الزملكاوية".