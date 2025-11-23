لبيئة صحية.. التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج بالغردقة|تفاصيل

أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل خلال تفقده لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية، على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج لبيئة صحية.

ويذكر أن الطاقة التصميمية للمحطة 117000م 3يوم وتخدم جنوب مدينة الغردقة حيث تستوعب مياه الصرف الواردة من ( محطة ب ) بمنطقة المارينا و التي تخدم مناطق المارينا وميدان العروسة والشيراتون وكذلك مياه الصرف الواردة من ( محطة د ) بمنطقة الكوثر والتي تخدم مناطق مبارك 5 و 8 والكوثر والممشي السياحي كما تستقبل مياه الصرف الواردة من محطات الانتر و مجاويش

وتشمل المحطة عدد 6 طلمبات لرفع مياه الصرف الصحي الواردة من محطات الصرف بعدة مناطق لمحطة معالجه الصرف الصحي الثلاثية والتي تصل طاقتها الي 90 الف م 3 / يوم حيث يتم معالجه مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المساحات الخضراء والغابات الشجرية للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج مع الالتزام بالاشتراطات البيئة والصحية