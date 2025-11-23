«أقول للإسرائيليين مدوا أيديكم للسلام.. ونهر النيل أمن قومي لمصر»| رسائل حاسمة من «أبوالعينين» لصناع القرار الأمريكي بواشنطن

“لن نتنازل عن حقوقنا في النيل.. وأقول للإسرائيليين تقدموا نحو السلام”.. بهذه الكلمات القوية وجّه النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، رسائل حاسمة وقوية في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن.

أبو العينين:

الرئيس السيسي يتمسك بحل الدولتين ويرفض التهجير أو النقل القسري للشعب الفلسطيني

أقول للإسرائيليين تقدموا نحو السلام واجلسوا على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين

مصر دربت عناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن كجزء أساسي من بناء دولة فلسطينية

الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة نتيجة التدخلات الخارجية

ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يمثل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية

لن نتخلى عن حقنا في مياه النيل وهذا أمن قومي وحق أصيل ولن نتنازل عنه

ما نراه في السودان اليوم أمر خطير وهناك قوى خارجية تتدخل للحصول على مواردنا

رسالة حاسمة للإسرائيليين

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.

ووجه أبو العينين، رسالة للإسرائيليين:" تقدموا نحو السلام واجلسوا على طاولة المفاوضات مع الشعب الفلسطيني".

وتابع أبو العينين، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع، مشددًا على أن المبادرات العربية لإسرائيل تقوم على مبدأ السلام، وأن ترك الأراضي المحتلة يتيح السلام والاعتراف الكامل من 22 دولة عربية.

وأشار أبو العينين إلى وجود تواصل يومي مكثف لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول، موضحًا أن التدخل المصري حال دون تطور الصراع الفلسطيني إلى مستوى أخطر.

وأكد أن جهود احتواء الموقف تسهم في منع اشتعال المنطقة بأكملها، مشددًا على أن المستقبل يُصنع الآن في شرم الشيخ.

أوضح أن الجميع يجب أن يؤمن بأنه يمكننا أن نحيا في سلام وأن نصنع السلام، ويجب أن يعيش الإسرائيليون والعرب معًا بسلام، مؤكدًا أن مصر دربت عناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن كجزء أساسي من بناء دولة فلسطينية، وأن حل الدولتين يعزز أمن واستقرار المنطقة ويخدم إسرائيل.

السلام ليس أمرا مستحيلا

كما أكد أبو العينين أن غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال لتدخل مجموعات صغيرة قد تتجه نحو العنف أو الانحراف، وأن الوقت مناسب لتحقيق الكثير من الإنجازات، وأن السلام ليس أمرًا مستحيلًا، مشيرًا إلى خطورة الوضع في السودان وما يشهده من تدخل قوى خارجية لأجل موارد المنطقة ومصالحها السياسية، وأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة يجب أن تتحركا.

أوضح أن تدخل الرئيس ترامب ووقفه للحرب في غزة كان خطوة مهمة، وأنه سعيد بتدخله لأنه رجل يسعى إلى السلام ومبادؤه قائمة على تحقيق السلام، مشيرًا إلى خطورة الوضع في السودان والشعب المعاني، وأن تدخل أطراف خارجية قد يؤدي إلى امتداد النزاع إلى دول أخرى، وأنه يتمنى أن ينتهي التدخل في ليبيا لتحدد مستقبلها بقرار داخلي دون تدخل خارجي.

الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة

وعبر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن سعادته لتقييم ما يجري في المنطقة بموضوعية إدراكا منا لأهمية معرفة الحقائق على الأرض، قائلا: بحكم مسئوليتي كنائب وكرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فإن هدفنا الدائم هو الحوار.



وأكد ضرورة السعي إلى تشكيل رؤية مشتركة وتقييم الحاضر والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقرارا؛ حيث تم الاستماع إلى رؤية شاملة قدمها صاحب السمو الأمير تركي الفيصل حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط .



وأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه بات واضحا للجميع حجم التحولات التي شهدتها منطقتنا من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، موضحا أن التحولات التي شهدتها منطقتنا تشمل لبنان وسوريا واليمن والسودان وليبيا.



واستطرد أن الشرق الأوسط يمر بظرف بالغ الدقة نتيجة التدخلات الخارجية ومحاولات إضعاف الدول العربية، حيث توجد محاولات للعبث بوحدة مجتمعاتها وإشعال النزاعات بهدف إنهاكها وتفكيك مؤسساتها.

غزة تعاني من أكبر المآسي الإنسانية



وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يمثل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر، مضيفا أن كثيرين انشغلوا بالأحداث القريبة ونسوا جذور الصراع التي تعود إلى 80 عاما من الاحتلال.

ولفت إلى أن هناك من تغافل عن أحداث عام 1967 وما تلاها من سياسات توسعية، موضحا أن معالجة الأزمات لا تكون بالنظر إلى اللحظة الراهنة فقط بل بالعودة إلى جذور المشكلة التاريخية.



وشدد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه وأن تقام دولته المستقلة، معلقًا: ما نراه من تدمير للمنازل وقتل للمدنيين والأطفال ليس حلا.



وواصل ما يحدث هو محاولة لفرض واقع يقوم على الإحلال السكاني والترحيل القسري وهذا أمر غير مقبول، مضيفًا: تجوعت العائلات وتفاقمت المعاناة وما زال آلاف الأبرياء تحت الأنقاض.

مصر تتمسك بحل الدولتين

وقال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، ووكيل مجلس النواب المصري، إن الرئيس السيسي وجه خطابا مهما إلى الشعب المصري وإلى العالم، تضمّن نداءً مباشرا إلى الرئيس ترامب، مطالبا بالتحرك نحو السلام، فالعالم العربي سيدعم أي جهد صادق يحقق العدالة ويُنهي النزاع.

وشدد أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن، على أن مؤتمر شرم الشيخ، الذي لم يكن مجرد اجتماع تقليدي، بل جاء نتيجة جهود سياسية ودبلوماسية وأمنية كبيرة.

واضاف أن الرئيس السيسي أكد على عدة مبادئ، أبرزها: التمسك بحل الدولتين بوصفه الحل الوحيد القابل للتطبيق، ورفض التهجير أو النقل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، ورفض استمرار أو توسيع الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية أو في أي أرض فلسطينية.

هدفنا الدائم هو الحوار لمستقبل مستقر



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، إنه بحكم مسؤوليتي كنائب في البرلمان المصري، وكـرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فإن هدفنا الدائم هو الحوار، وتشكيل رؤية مشتركة، وتقييم الحاضر، والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقراراً.



وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لصناع السياسات العرب والأمريكيين، أنه قد بات واضحًا للجميع حجم التحولات والتحديات التي شهدتها منطقتنا خلال العامين الماضيين، من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى الأوضاع في سوريا واليمن، وصولاً إلى التطورات المؤسفة في السودان وليبيا.



لن نتنازل عن حقنا في نهر النيل

وتحدث أبو العينين، عن السد الأثيوبي، وقال :" في عام 2019 عقد الرئيس ترامب اجتماعا مع الرئيس السيسي لمناقشة ازمة السد الإثيوبي وإثيوبيا رفضت التوقيع على الاتفاق".

وتابع أبو العينين :" نؤكد على أننا نؤيد حق أثيوبيا في تحقيق التنمية لكننا نرفض المساس بحصتنا المائية وهذا امر في غاية الخطورة ".

أكمل أبو العينين :" نحن 3 دول تتشارك في مياه نهر النيل ونحن نريد إدارة مشتركة تحمي حقوق الجميع ".

لفت أبو العينين :" لن نتخلى عن حقنا في مياه النيل وهذا امن قومي وحق أصيل ولن نتنازل عنه تحت أي ظرف وادعو ترامب للتدخل والضغط على إثيوبيا ".

ما يحدث في السودان خطير

وقال أبو العينين: "ما نراه في السودان اليوم أمر خطير، وهناك قوى خارجية مباشرة وغير مباشرة تتدخل من أجل موارد المنطقة".

وتابع أبو العينين: "القضية السودانية خطيرة، والشعب السوداني يعاني، وهناك أطراف كثيرة تحاول التدخل، مما قد يؤدي إلى امتداد النزاع لدول أخرى، ويجب أن نكون حذرين".

وأكمل أبو العينين: "أتمنى أن ينتهي التدخل في ليبيا وتُترك ليبيا كي تحدد مستقبلها بقرار داخلي دون تدخل خارجي".

وتابع أبو العينين: "على الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن يتحركوا من أجل إنهاء هذا الأمر في المنطقة التي نعيش فيها".

وأكمل أبو العينين: "تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقف الحرب في قطاع غزة كان خطوة مهمة، وترامب رجل يسعى للسلام، ومبادئه قائمة على تحقيق السلام".

أبو العينين يحصل على جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة



حصل النائب محمد أبو العينين، على جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة"، تقديراً لجهوده البرلمانية والدولية، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة، حيث تسلم “مطرقتين” رمزيتين تعبيراً عن دوره البرلماني الوطني كوكيل لمجلس النواب المصري، ودوره الدولي كرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

إشادة حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت بأبو العينين

وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، كلمة حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الامريكية العربية .

وقال حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت:" النائب محمد أبو العينين انتخب في الربيع الماضي بالإجماع رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".

وتابع :" النائب محمد أبو العينين أثبت نفسه كرجل أعمال بالغ النجاح وموظف متميز وإنسان كريم ذو مبادئ إنسانية راسخة ".

وأكمل :" النائب محمد أبو العينين على مدى مسيرته المهنية الاستثنائية أسهمت في تعزيز علاقات مصر مع الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين ".

وتابع حفيد الرئيس الأمريكي:" أبو العينين عمل على توسيع الروابط الاقتصادية لمصر مع أكثر من 100 دولة بالعالم".

وأكمل حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق:" أبو العينين يترأس برلمان يضم 43 دولة شمال وجنوب المتوسط".