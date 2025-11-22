استجابة سريعة من رئيس حي جنوب لإصلاح كسر خط مياه بالغردقة

تدخّل اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة بسرعة وفعالية، لمعالجة مشكلة طارئة تتعلق بتسريب مياه شرب يهدد السلامة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بشأن الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين.

وجاءت الاستجابة عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين تفيد بوجود تسريب خطير لمياه الشرب أسفل أعمدة الإنارة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المنطقة. وعلى الفور انتقل رئيس الحي إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف على الطبيعة.

وبالتنسيق السريع مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حضر فريق المعاينة إلى الموقع، وتبيّن وجود ثلاثة كسور بخط المياه الجديد، ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه وتجمعها حول أعمدة الكهرباء.

ووجّه اللواء أحمد جبر فريق الطوارئ والصيانة بالشركة إلى العمل الفوري على كسح المياه المتراكمة، وبدء إصلاح الكسور في الخط الرئيس، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال بشكل عاجل حفاظًا على أرواح الأهالي، خاصة الأطفال وطلاب المدارس في ساعات الصباح الأولى.

كما كلف رئيس الحي رئيس قسم البيئة بالتواجد ميدانيًا ومتابعة أعمال الإصلاح حتى الانتهاء الكامل من كسح المياه ومعالجة الكسور.

وأشار جبر إلى أن مشكلة كسور خطوط المياه لا تقتصر خطورتها على إهدار المياه، بل تمتد إلى احتمالية حدوث ماس كهربائي أو صعق نتيجة ملامسة المياه لأساسات أعمدة الإنارة، مما يجعل التدخل السريع ضرورة لحماية المواطنين.

وأكد رئيس حي جنوب أن سلامة الأهالي هي الأولوية القصوى، موجّهًا الشكر للمواطنين على وعيهم وسرعة الإبلاغ، ومشددًا على أن غرفة عمليات الحي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغ طارئ.

وفي ختام الموقف، أعرب أهالي المنطقة عن تقديرهم للواء أحمد جبر على سرعة استجابته ووجوده الميداني الفوري، مؤكدين أن ما يقوم به من جهود منذ توليه المسؤولية يعكس حرصه الحقيقي على خدمة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل نطاق الحي.