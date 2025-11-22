قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
ديني

لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر تثمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

لجنة المصالحات في الأزهر
لجنة المصالحات في الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

عقدت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف اجتماعها الشهري اليوم، برئاسة أ.د عباس شومان، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة: أ.د عبد المنعم فؤاد، أ.د محمد الجندي، د. سعيد عامر، د.أحمد حمادي، د. خليفة محمد إبراهيم، الشيخ خليفة شلبي، الشيخ محمد ربيع السعدي، ود. أحمد عيسى.

وفي مستهل الاجتماع، وجهت اللجنة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب، على الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ورحبت اللجنة بإضافة مادة مستحدثة بعد المادة 21، والتي تفتح المجال أمام التصالح في الجرائم الثأرية، كما أكدت اللجنة بالإجماع أن هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية مهمة، من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير غطاء قانوني داعم لجهود الأزهر في القضاء على ظاهرة الثأر وإرساء السلم الأهلي في مختلف محافظات البلاد.

وناقش الحاضرون آليات العمل الجديدة في ضوء القانون المعدل، حيث تم استعراض أهم القضايا الثأرية الراهنة التي تتطلب التدخل الفوري وتطبيق أحكام القانون الجديد عليها، وتم التشديد على ضرورة المسارعة بتذليل كافة العقبات الإجرائية واللوجستية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لضمان سرعة إنجاز ملفات المصالحات في القضايا التي تم التوصل فيها إلى اتفاق بين الأطراف المتخاصمة.

وأوضحت اللجنة أنها تواصل التنسيق الكامل مع بيت العائلة المصرية في الخصومات التي يكون أحد طرفيها من الإخوة المسيحيين، وذلك لضمان وحدة الجهود الوطنية لإنهاء كافة النزاعات. 


وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على إعداد تقرير شامل ومفصل يتضمن كل ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال اللجنة العليا خلال الفترة الماضية، لرفعه بشكل عاجل إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابع أعمال اللجنة ونتائجها أولاً بأول.

اللجنة العليا للمصالحات اللجنة العليا للمصالحات الثأرية قانون الإجراءات الجنائية تعديل قانون الإجراءات الجنائية عباس شومان الازهر

