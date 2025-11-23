قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من تقطيع الجثة بالمنشار للجنايات .. ما لا تعرفة عن جريمة طفل الإسماعيلية

من تقطيع الجثة بالمنشار للجنايات.. ما لا تعرفة عن جريمة طفل الإسماعيلية
من تقطيع الجثة بالمنشار للجنايات.. ما لا تعرفة عن جريمة طفل الإسماعيلية
إسلام دياب

جريمة بشعة بمقتل طفل بالإسماعيلية على يد صديقه وتقطيع جسده بمنشار كهربائى لأشلاء، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته.. في هذا التقرير نوضح ما لا تعرفه عن جريمة طفل الإسماعيلية..

* بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين التلميذين داخل منزل المتهم في منطقة المحطة الجديدة، تطورت المشادة إلى اعتداء عنيف استخدم خلاله المتهم «شاكوش» وسكينًا كبيرة، سقط المجني عليه فاقدًا للوعي، ثم لفظ أنفاسه متأثرًا بالضرب.

* المتهم حاول التستر على الجريمة، فقرر تقطيع الجثمان لإخفاء معالمها، واستخدم صاروخًا كهربائيًا خاصًا بوالده الذى يعمل نجارا  في التقطيع، وفصل العظام بسكين كبيرة.

* قسّم الجثمان إلى 6 أجزاء كالتالي: الذراعين، الساقين، ونصفي الجذع، وضع الأجزاء داخل أكياس بلاستيكية سوداء وأحكم إغلاقها، احتفظ بجزء من الجثمان داخل المنزل لأسباب لم يحددها في البداية، خرج بالأجزاء داخل حقيبته المدرسية سيرًا على الأقدام.

* تخلّص بجزء من الأشلاء في أرض زراعية، وعاد المتهم إلى منزله وظل الجزء الذي احتفظ به تحت سريره يصدر رائحة نفاذة، والد المتهم اكتشف آثار الدماء والأشلاء داخل المنزل فاصطحب أولاده وفر هاربا من المنزل تاركا المتهم بمفرده داخل الشقة، الأجهزة الأمنية كشفت هوية الجاني وبدأت التحقيقات واستجواب المتهم.

* الطب الشرعي أكد أن الجريمة نُفذت بوعي كامل ودون اضطرابات نفسية، واعترف المتهم أنه كان يقلد مشاهد عنف شاهدها في أفلام ومسلسلات أجنبية، كشف أنه اشترى قفازات وأكياسًا سوداء قبل التنفيذ،أرشد الشرطة إلى أماكن التخلص من بقية الأشلاء وتم العثور عليها بالكامل، حبس المتهم وايداعه فى دور رعاية، وحبس والد المتهم وصاحب محل موبايلات اشترى من المتهم تليفون الضحية، وإحالة المتهم لمحكمة جنايات الأحداث وتحديد أولى جلسات المتهم يوم 25 نوفمبر الجارى. 

قتل قتل طفل طفل الإسماعيلية طفل المنشار محكمة جنايات الأحداث قتل صديقه قتل زميله المنشار الكهربائي تقطيع الجثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

حملات لرفع الاشغالات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

رصف طرق

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

محافظ الغربية

لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد