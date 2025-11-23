«الخيامي» يوضح سبب حذف صورته مع أصالة: التعليقات كانت أشد ألمًا من الصورة نفسها

كشف الملحن محمود الخيامي سبب حذف صورته مع الفنانة أصالة نصري، مشيرًا إلى أنها فنانة لها حضور وقيمة ورقي.

وقال الخيامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نزلت صورة أنا وأصالة من مناسبة عائلية، صورة طبيعية وبسيطة زي أي لحظة عفوية، مكنتش متخيل إن في ناس ممكن تدور في الورد على شوكة بالشكل ده، وتعلق بتعليقات سخيفة من ناس عندها فراغ وعقد… فاضطريت أشيل الصورة، مش لأنها وحشة، بالعكس تمامًا.

وأضاف: لكن عشان التعليقات كانت أوحش من إن حد يشوفها. محبتك أو عدم محبتك لفنان مش تصريح يكون بيه قليل أدب. العيب عمره ما كان في وشوش الناس، العيب في النفوس اللي اتعودت تشوف كل جميل ناقص".

حرص الملحن محمود الخيامي على توجيه رسالة خاصة للفنانة أنغام ودعمها بعد حفلها الذي أحيته أمس في لندن، وسط حضور جماهيري كبير داخل قاعة «Royal Albert Hall».

وكتب الخيامي عبر حسابه على منصة «إكس»: "أنغام بتمثل مصر أم الدنيا خير تمثيل على أعظم قاعة موسيقية في لندن، عاصمة الضباب. كلام حضور، وقفة أداء، بنت مصر صحيح. حمد الله على السلامة يا صوت مصر وقلب مصر".