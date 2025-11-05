السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر.



وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك: كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر.

وأضافت: فخورة بكل مصممٍ ومبدعٍ مصري شارك في هذا العمل العظيم، فقد أثبتم أن الإبداع المصري لا يعرف المستحيل.

وتابعت: وأنتهز هذه الفرصة لأعبّر عن دعمي لشبابنا المصممين القادرين على الحفاظ على الهوية المصرية والأصالة الفرعونية، بدءًا من توطين صناعة الأزياء بكل فخر وثقة، لتصبح جزءًا يعكس قيم الحضارة المصرية على مر العصور.

