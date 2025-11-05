قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر.
 

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك: كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر.
وأضافت: فخورة بكل مصممٍ ومبدعٍ مصري شارك في هذا العمل العظيم، فقد أثبتم أن الإبداع المصري لا يعرف المستحيل.

وتابعت: وأنتهز هذه الفرصة لأعبّر عن دعمي لشبابنا المصممين القادرين على الحفاظ على الهوية المصرية والأصالة الفرعونية، بدءًا من توطين صناعة الأزياء بكل فخر وثقة، لتصبح جزءًا يعكس قيم الحضارة المصرية على مر العصور.
 

رئيس الجمهورية السيسي انتصار السيسي افتتاح المتحف المصري حفل افتتاح المتحف مصر

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

د. محمود شلبي

الإفتاء: الاقتراض لتجهيز البنات جائز للضرورة فقط | فيديو

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحاجة

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحاجة.. احرص عليه ستندهش من عطاء الله

التربية الصالحة

أستاذ بالأزهر: صلاح الآباء أول طريق حفظ الأبناء.. والتربية الصالحة ليست بجمع المال

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

