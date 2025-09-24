قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بنت مصر صحيح.. محمود الخيام يدعم أنغام بعد حفلها في لندن

انغام
انغام
يارا أمين

حرص الملحن محمود الخيامي، على توجيه رسالة خاصة للفنانة أنغام ودعمها بعد حفلها الذي أحيته أمس في لندن وسط حضور جماهيري كبير داخل قاعة «البرت هول».

وكتب الخيامي عبر حسابه على منصة «إكس»: “أنغام بتمثل مصر أم الدنيا خير تمثيل علي اعظم قاعة موسيقي royal albert hall بلندن عاصمة الضباب كلام حضور وقفة أداء، بنت مصر صحيح حمد اللّٰه عالسلامة يا صوت مصر وقلب مصر”.

تصدرت الفنانة أنغام السوشيال مديديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة. 

أنغام توجه الشكر الى مصر والسعودية 

وظهرت أنغام في مقطع مؤثر في بداية الحفل، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل أم مصرية وعربية دعت لها بالشفاء، وشكرت مصر، والمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام: شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم على مدار العمر الزمن، بين مصر والسعودية، وباسم كل موسيقي مصري نشكر تركي آل الشيخ على رعاية الحفلة.

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

أسعار تذاكر حفل أنغام فى لندن

وتراوحت أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.

الملحن محمود الخيامي أنغام البرت هول مصر صوت مصر

