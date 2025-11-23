حملة تفقدية لحي جنوب الغردقة تؤكد سلامة تراخيص مبانٍ وضبط تروسيكل مخالف

نفّذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وضمن خطة المتابعة اليومية بنطاق المدينة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بهدف التأكد من سير العمل بالشكل الأمثل والالتزام بالضوابط القانونية والاشتراطات المعتمدة.

وخلال الجولة، أوضح رئيس الحي أنه تم رصد قيام أحد المواطنين بأعمال بناء داخل المنطقة الصناعية، حيث جرى مراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمبنى، وتبيّن سلامتها القانونية، مما سمح باستمرار العمل دون مخالفة. كما تم رصد أعمال إنشاء أخرى بمنطقة المدارس، حيث جرى وقفها مؤقتًا لحين تقديم الأوراق المطلوبة، وبعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، تمت إعادة السماح باستكمال الأعمال.

وأكد اللواء أحمد جبر أن جميع المباني التي شملتها المراجعة اليوم ثبت التزام أصحابها بالمعايير القانونية والاشتراطات الفنية، مشددًا على استمرار جهود الحي في إحكام الرقابة على الأعمال الإنشائية لمنع أي تجاوزات.

وفي سياق موازٍ، تمكنت حملات حي جنوب من ضبط تروسيكل مخالف بمنطقة مبارك ٨، وذلك تنفيذًا لقرار السيد المحافظ بمنع سير التروسيكلات داخل مدينة الغردقة. وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكها.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على استمرار الحملات اليومية لضبط الشارع وتطبيق القانون بحزم، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان انضباط الحركة داخل مختلف المناطق.