محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المشاركة الإنتخابية مهمة جدا، مشيرا إلى أن سكان القاهرة قدر ب8 مليون 621 ألف ناخب وناخبة لهم حق الإدلاء بصوتهم، داعيا لهم بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية “صدي البلد”: “التعبير عن الرأى مهم جدا، خاصة فى ظل الظروف وإنضباط العملية الإنتخابية.. والأمور تسير جيدا.. وكجهاز تنفيذي نقدم كل سب الدعم اللوجيستي ولكن لا نتدخل فى موضوع الإنتخابات.. وهناك تأمين كامل للجان ونهتم بكل وسائل الراحة بالنسبة للمرافق تحسبا لأى إنقطاع كهرباء، وهذا دورنا كمحافظة".

وتابع: “أقول لكل من لهم حق التصويت داخل المحافظة للنزول والمشاركة ومازال هناك وقت طويل وهو اليوم وغدا”.