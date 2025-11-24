قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ائتلاف نزاهة: حضور قوي للمرأة والشباب في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

الديب أبوعلي

يواصل أعضاء البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، التي انطلقت صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 في 13 محافظة بالداخل المصري.

وينتشر المتابعون الدوليون في 10 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

ورصد أعضاء البعثة الدولية، استمرار الإقبال الكثيف من المواطنين على التصويت في عدد من اللجان، وفي مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بالقاهرة كان هناك إقبال كثيف من الشباب للمشاركة في التصويت.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية إقبال كثيف من الناخبين، ومشاركة ملحوظة للمرأة وكبار السن، بما يعكس حرص كافة المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتزايدت الثقة في أهمية المشاركة السياسية بعد بيان رئيس الجمهورية في أعقاب حدوث عدد من المخالفات في المرحلة الأولى.

وفي لجان دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لاحظ أعضاء البعثة الدولية، انتشار الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين المشاركين في التصويت.

وشهدت لجنة عمرو بن العاص بمصر القديمة، زحام شديد وإقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، فيما تأخر فتح لجنة مدرسة صلاح الدين الحديثة لغات بمصر القديمة عن موعدها لمدة ساعة.

وفي مدرسة الشهيد مجند مصطفى سيد فؤاد، بدائرة المطرية بالقاهرة، انتظمت عملية التصويت في ظل إقبال من المواطنين، وتواجد أفراد الشرطة المسؤولين عن التأمين والتنظيم أمام المدارس، ومساعدة كبار السن.

ولاحظ المتابعون الدوليون، الاختفاء الكامل لكافة مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان الانتخابية، وعدم تواجد ممثلين للأحزاب أو المرشحين بشكل منظم أمام اللجان، بخلاف ما تم رصده في المرحلة الأولى، الأمر الذي يمثل مؤشرًا إيجابيًا وتنفيذ الضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مدرسة الشهيد شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي بمدينة السنطة بالغربية، لاحظ المتابعون وجود علامات وإرشادات في فناء المدرسة لتسهيل وصول المواطنين إلى اللجان الانتخابية.

وتجري انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة، وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، بإجمالي 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، بالإضافة لقائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة قطاع شرق الدلتا.

النائبة هند حازم

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

الإطارات

مدارس وسط البلد

