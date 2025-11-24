قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

طالب ينهي حياة موظفة ووالدتها في حادث مروع بالهرم

أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة الهرم حادث تصادم مروع راح ضحيته موظفة ووالدتها وأصيب والدها بعدما أطاحت بسيارتهم سيارة ملاكي يقودها طالب، تم نقل الجثمانين والمصاب إلى المستشفى وضبط المتهم. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم الهرم وسقوط ضحايا بين متوفين ومصابين، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وتبين من فحص البلاغ اصطدام سيارة ملاكي يقودها طالب بسيارة بسيارة ملاكي أخرى، تقودها موظفة 25 سنة وكان برفقتها والدتها 60 سنة، ووالدها 65 سنة، أسفر الحادث عن مصرع الموظفة ووالدتها وأصابة والدها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

تم التحفظ على السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تصادم مروع الهرم حادث تصادم

