مدبولي يلتقي رئيس أنجولا ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستثمار المشترك
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

علا محمد

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، برومو أول عمل فني يقدمه عقب خضوعه لعملية جراحية في الكلى.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو الإعلان الذي يقدمه بمشاركة الفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

كان تامر حسني، قد كشف عن عودته إلى مصر، قادما من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحة في الكلى.

وكتب تامر حسني: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم .. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".

مرض تامر حسني 

كان تامر حسني، قد كشف عن  تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى  فيسبوك.

الفنان تامر حسني تامر حسني برومو أسماء جلال أسماء جلال مع تامر حسني تامر بعد عملية الكلي

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

ترامب و زيلينسكي

توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 24-11-2025

مدرسة سيدز

أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) في بلِيم

كوب 30 يخيب آمال المنطقة.. لا خارطة طريق للتخلص من الوقود الأحفوري وتمويل المناخ خارج التوقعات

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بحث التعاون الفني والاستشاري بين المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة الوطنية للصحافة

التموين

وزير التموين يؤكد ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بقطاع التجارة الداخلية

بدء استراحة لجان الانتخابات في بولاق أبو العلا

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب قبل الاستراحة

مستشار يساعد كفيفا وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم في لجنة انتخابية الزقازيق.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

