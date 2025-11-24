مستشار يساعد كفيفا وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم في لجنة انتخابية الزقازيق.. صور

حرص المستشار أحمد بهنسي رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة هرية رزنة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية علي مساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الاعاقة علي الإدلاء بأصواتهم حيث قدم لهم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وشهدت اللجنة قدوم أحد الناخبين من ذوي الاعاقة البصرية وحرص المستشار علي مساعدته في الإدلاء بصوته

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بصوته في إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك بلجنه مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق حرصاً منه على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

أكد المحافظ أن الإنتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل اي عقبات قد تعرقل عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.