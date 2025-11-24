سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدات عن السحر فى الأرياف

أثارت الفنانة سمية الخشاب ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تحدثها عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين فى بعض المناطق الريفية.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمى على منصة X : “عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبى.. اكتبولى أى حاجة عايزين لها حل، واللى هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه”.

وأضافت في تغريده اخري : "أخرى كتبت سمية الخشاب: «بسمع عن أغرب الحاجات فى الأرياف الناس دی شریرة أوي".

وتابعت : "السحر والبص على الغير، واللى تخلف ولد يسحرولها ابنها واللى يشترى حاجه يدعوا تروح منه، انا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئه دي".