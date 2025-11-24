مدبولي يشهد توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع الأكاديميات الإيطالية غدا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية،وعدد من الأكاديميات الإيطالية.

واستقبل "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا؛ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، وكذا تقدير سيادته البالغ للعلاقات الأخوية مع شقيقه الرئيس "لورينسو"، والتهنئة للجانب الأنجولي على رئاسته الناجحة والحكيمة للاتحاد الأفريقي، واستضافته للقمة الأفريقية الأوروبية السابعة المهمة وباعتبارها إحدى أهم شراكات القارة الأفريقية، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون والتنسيق القائم بين مصر وأنجولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.