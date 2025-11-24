رئيس الوزراء : نتطلع لتحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي مع بولندا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دونالد توسك، رئيس وزراء جمهورية بولندا، على هامش مشاركته في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المُنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا.

في مُستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للتقدم الملحوظ في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التطلع نحو تحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتناسب مع قوة الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البولندية في مصر.

كما أشاد رئيس الوزراء بارتفاع مُعدلات السياحة البولندية إلى مصر، مُعربًا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من الزيادة والنمو في هذه المُعدلات.

ومن جانبه أعرب رئيس وزراء بولندا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والتفاهم المشترك الذي يربط البلدين.

وناقش رئيسا الوزراء، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في كل من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وجهود تحقيق التسوية السلمية في كل من قطاع غزة وأوكرانيا.