عمليات الانتخابات ترصد مخالفات محدودة.. شيرين مجدي: لا تستر على أي تجاوز

أكدت شيرين مجدي مراسلة اكسترا نيوز، على استمرار انعقاد غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة اليوم وغدا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى في 13 محافظة داخل 5287 لجنة فرعية تتبع 73 لجنة عامة.

وقالت شيرين مجدي إن عدد المرشحين المتنافسين يبلغ 1316 مرشحًا فرديًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي شرق الدلتا والقاهرة وسط وجنوب الدلتا، موضحة أن الهيئة عقدت مؤتمرًا منذ قليل لعرض مستجدات العملية الانتخابية أولًا بأول للرأي العام.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات تتواصل بشكل مستمر مع رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة، فضلًا عن رصد ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتلقي الشكاوى وفحصها والتأكد من صحتها، لافتة أن الهيئة شددت على أنها لن تتستر على أي مخالفة، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية فورًا عند رصد أي تجاوز.

وكشفت المراسلة عن أبرز ما أعلنته الهيئة خلال المؤتمر، حيث تم: «ضبط أحد الأشخاص بحوزته بطاقات رقم قومي لعدد من الناخبين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط شخص آخر يحمل مبالغ مالية لتوزيعها لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونشوب حريق في أرض فضاء بجوار إحدى اللجان دون تأثير على سير التصويت، ومشاجرة خارج لجنة تسببت في توقف التصويت لمدة 10 دقائق فقط قبل استئنافه، ومشاجرة أخرى بين مرشحين خارج إحدى اللجان الفرعية، وتم التعامل معها قانونيًا، بالإضافة إلى قيام أحد الناخبين بتصوير بطاقة الاقتراع، وهي مخالفة تُعد جريمة انتخابية، وتم تحرير مذكرة من رئيس اللجنة».