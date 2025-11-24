قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمليات الانتخابات ترصد مخالفات محدودة.. شيرين مجدي: لا تستر على أي تجاوز

عادل نصار

أكدت شيرين مجدي مراسلة اكسترا نيوز، على استمرار انعقاد غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة اليوم وغدا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى في 13 محافظة داخل 5287 لجنة فرعية تتبع 73 لجنة عامة.

وقالت شيرين مجدي إن عدد المرشحين المتنافسين يبلغ 1316 مرشحًا فرديًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي شرق الدلتا والقاهرة وسط وجنوب الدلتا، موضحة أن الهيئة عقدت مؤتمرًا منذ قليل لعرض مستجدات العملية الانتخابية أولًا بأول للرأي العام.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات تتواصل بشكل مستمر مع رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة، فضلًا عن رصد ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتلقي الشكاوى وفحصها والتأكد من صحتها، لافتة أن الهيئة شددت على أنها لن تتستر على أي مخالفة، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية فورًا عند رصد أي تجاوز.

وكشفت المراسلة عن أبرز ما أعلنته الهيئة خلال المؤتمر، حيث تم: «ضبط أحد الأشخاص بحوزته بطاقات رقم قومي لعدد من الناخبين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط شخص آخر يحمل مبالغ مالية لتوزيعها لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونشوب حريق في أرض فضاء بجوار إحدى اللجان دون تأثير على سير التصويت، ومشاجرة خارج لجنة تسببت في توقف التصويت لمدة 10 دقائق فقط قبل استئنافه، ومشاجرة أخرى بين مرشحين خارج إحدى اللجان الفرعية، وتم التعامل معها قانونيًا، بالإضافة إلى قيام أحد الناخبين بتصوير بطاقة الاقتراع، وهي مخالفة تُعد جريمة انتخابية، وتم تحرير مذكرة من رئيس اللجنة».

العملية الانتخابية غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

وزير الاتصالات الماليزي

ماليزيا تقرر منع وصول القصر لوسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 2026

البحرين وبريطانيا

البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

