القليوبية في اليوم الانتخابي الأول: إقبال متفاوت ومنافسة شرسة على 16 مقعداً

كشف كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز من محافظة القليوبية، عن سير العملية الانتخابية داخل المحافظة في اليوم الأول بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرا إلى أن المشهد داخل المحافظة متباين من دائرة إلى أخرى، حيث أن القرى يظهر الإقبال كثيفا من مختلف الفئات العمرية، بينما تتفاوت نسبة المشاركة داخل المدن بين لجان تشهد حضورا ملحوظا وأخرى يقل فيها الإقبال نسبيا.

وأكد في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي معوقات أو مشكلات في محيط اللجان، موضحا أنه تمت إزالة جميع اللافتات الدعائية من محيط المقرات الانتخابية التزامًا بمرحلة الصمت الانتخابي وضمانًا للنزاهة والحياد التام، مشيرًا إلى أن المشهد يسير في إطار من الهدوء والانضباط.

وفيما يتعلق بالمنافسة الانتخابية، أشار «رجب» إلى أن محافظة القليوبية تشهد منافسة شرسة للغاية بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في 6 دوائر انتخابية، حيث يتنافس 71 مرشحًا على 16 مقعدًا، لافتا إلى أن المعركة الانتخابية صعبة، إذ لا يمكن الحسم سوى عبر صناديق الاقتراع التي تحدد اختيار الناخبين.

وكشف كريم رجب عن استطلاع آراء عدد من المواطنين حول ما ينتظرونه من ممثليهم تحت قبة البرلمان، حيث رأى بعض الناخبين أن تلبية الخدمات والاحتياجات الأساسية في قراهم ومناطقهم هي العامل الحاسم في اختيار المرشح، بينما أشار آخرون إلى أهمية الدور التشريعي للنائب، مؤكدين أن التشريع لا يقل أهمية عن الخدمات المحلية.