البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

«الفيحاء للدراسات»: اغتيال رئيس أركان حزب الله اختراق أمني ورسالة قوية له

عادل نصار

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن ما جرى منذ يومين بشأن اختراق أبو علي الطباطبائي، رئيس أركان حزب الله، يُظهر قدرة استخباراتية مكنّت إسرائيل من تحديد موقع هدف متخفٍ في منطقة شديدة التحصين.

وأشار  العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الحادث قد يكون رسالة موجهة إلى حزب الله والدولة اللبنانية على حد سواء، لإجبار الحزب على الإسراع في تطبيق خطط نزع السلاح وتعزيز الرقابة على تحركاته.

وأوضح  العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فكرة أن يكون حزب الله مكشوفاً بقياداته بالكامل ليست جديدة، لكون إسرائيل سبق لها أن استهدفت أبرز قيادات الحزب في الماضي، مضيفا أن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحرك لإرسال رسالة مفادها أن أي إعادة تعزيز لقدرات الحزب ستواجه مراقبة مشددة وتصعيداً.

وأشار إلى أن الحزب أمام خيارين حيال هذا الواقع الرد على إسرائيل، وهو أمر صعب نظراً لانتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وغياب أي قدرة عملية في شمال الليطاني بسبب مراقبة الفضاء اللبناني عبر الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.

ولفت إلى أن الخيار الثاني هو الامتناع عن الرد، لتجنب الانزلاق في مواجهة واسعة قد تؤدي إلى نزوح وتهجير إضافي في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الحرج والحساس في لبنان.

وختم العميد عرب بالتأكيد على أن حزب الله ليس في حاجة لمواجهات واسعة في الوقت الحالي، خصوصاً مع قرب فصل الصيف، الذي قد يشهد تداعيات إنسانية كبيرة إذا اندلعت أي اشتباكات.

حزب الله رئيس أركان حزب الله إسرائيل مركز الفيحاء

