ماذا ينتظر البرلمان الجديد؟ تشريعات قانونية ورقابة متوازنة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبد الغني، مدير تحرير صحيفة الجمهورية، أن البرلمان السابق واجه تحديات صعبة ارتبطت بتثبيت أركان الدولة المصرية في ظل محيط إقليمي مضطرب وتغيرات واسعة على مستوى النظامين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الأولوية الكبرى خلال السنوات الماضية كانت حماية الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها.

وأوضح أشرف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج «تغطية خاصة» على قناة صدى البلد ضمن متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أن الدولة كانت تتعامل في الوقت ذاته مع آثار الإرهاب، وضغوط اقتصادية داخلية وخارجية، وتحديات نتجت عن التحولات السياسية السابقة، مما جعل التعاون بين البرلمان والحكومة ضرورة لحماية استقرار البلاد.

وأشار إلى أن البرلمان القادم سيواجه مهامًا مختلفة، أهمها الانتقال إلى مرحلة التنمية الشاملة بعد تأسيس بنية تحتية قوية وتشريعات اقتصادية داعمة، ويجب على المجلس الجديد استكمال التشريعات الاقتصادية والسياسية الضرورية، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على الأداء الحكومي عبر الحوار والتعاون، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف أن المواطن يجب أن يكون في صدارة أولويات الحكومة، خصوصًا بعد ما تحمله من أعباء خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات اقتصادية أكثر فاعلية، وحزمة حوافز قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.