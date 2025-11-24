توافد الناخبين للمشاركة بانتخابات مجلس النواب بمنطقتي الشرابية والزاوية الحمراء

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقتي الشرابية والزاوية الحمراء توافد الناخبين منذ فتح صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2026، حيث شهد محيط اللجان وجود تعزيزات أمنية؛ للتيسير على الناخبين مع توفير مقاعد انتظار لكبار السن

وفي لجنة مدرسة الظاهر الثانوية بمنطقة الشرابية، ازداد توافد الناخبين بعد الانتهاء من أعمالهم، حيث تتم عملية الانتخاب بسهولة ويسر دون عوائق، مع وجود حالة من النظام ووضع مسارات محددة للوصول إلى صناديق الاقتراع.

في حي الشرابية، تابع اللواء كمال عبدالله عزت رئيس الحي مقرات اللجان الانتخابية في مدرسة نهضة مصر وطلائع المستقبل، ومدرسة أبو بكر الصديق، ومدرسة بلال الثانوية بنات، ومدرسة الظاهر الثانوية ومدرسة رفاعة الطهطاوي، ومدرسة الزاوية بنات، ومدرسة بلال الابتدائية المشتركة.

ووجه بضرورة الحفاظ على النظام في محيط المدارس التي تجرى بها الانتخابات ومنع أي إشغالات تعوق المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، مع المتابعة المستمرة لتوفير أي احتياجات للتيسير على المواطنين.

وفي حي الزاوية الحمراء، تابعت منال سطوحي رئيسة الحي أعمال التنظيم والنظافة والإنارة في محيط اللجان الانتخابية، والتأكيد على منع وجود أية إشغالات أمام المدارس التي تجرى بها الانتخابات.

واستقبلت اللجان الانتخابية في منطقة الزاوية الحمراء المواطنين منذ فتح صناديق الاقتراع، حيث شهدت لجان مدرسة محمد نجيب الإعدادية بنين وجود أعداد كبيرة من المواطنين خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل، كذلك مدرسة ابن سيناء الإعدادية ومدرسة السلام.

فيما شهدت جميع اللجان وجود رجال الشرطة الذين يقدمون المساعدة للمواطنين للوصول بسهولة ويسر لمكان صناديق الاقتراع، مع توفير المظال والمقاعد أمام المدارس التي تجرى بها الانتخابات.

