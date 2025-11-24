قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توافد الناخبين للمشاركة بانتخابات مجلس النواب بمنطقتي الشرابية والزاوية الحمراء

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أ ش أ

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقتي الشرابية والزاوية الحمراء توافد الناخبين منذ فتح صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2026، حيث شهد محيط اللجان وجود تعزيزات أمنية؛ للتيسير على الناخبين مع توفير مقاعد انتظار لكبار السن
وفي لجنة مدرسة الظاهر الثانوية بمنطقة الشرابية، ازداد توافد الناخبين بعد الانتهاء من أعمالهم، حيث تتم عملية الانتخاب بسهولة ويسر دون عوائق، مع وجود حالة من النظام ووضع مسارات محددة للوصول إلى صناديق الاقتراع.

في حي الشرابية، تابع اللواء كمال عبدالله عزت رئيس الحي مقرات اللجان الانتخابية في مدرسة نهضة مصر وطلائع المستقبل، ومدرسة أبو بكر الصديق، ومدرسة بلال الثانوية بنات، ومدرسة الظاهر الثانوية ومدرسة رفاعة الطهطاوي، ومدرسة الزاوية بنات، ومدرسة بلال الابتدائية المشتركة. 

ووجه بضرورة الحفاظ على النظام في محيط المدارس التي تجرى بها الانتخابات ومنع أي إشغالات تعوق المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، مع المتابعة المستمرة لتوفير أي احتياجات للتيسير على المواطنين. 

وفي حي الزاوية الحمراء، تابعت منال سطوحي رئيسة الحي أعمال التنظيم والنظافة والإنارة في محيط اللجان الانتخابية، والتأكيد على منع وجود أية إشغالات أمام المدارس التي تجرى بها الانتخابات. 

واستقبلت اللجان الانتخابية في منطقة الزاوية الحمراء المواطنين منذ فتح صناديق الاقتراع، حيث شهدت لجان مدرسة محمد نجيب الإعدادية بنين وجود أعداد كبيرة من المواطنين خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل، كذلك مدرسة ابن سيناء الإعدادية ومدرسة السلام.

فيما شهدت جميع اللجان وجود رجال الشرطة الذين يقدمون المساعدة للمواطنين للوصول بسهولة ويسر لمكان صناديق الاقتراع، مع توفير المظال والمقاعد أمام المدارس التي تجرى بها الانتخابات. 
 

اللجان الانتخابية بمنطقتي الشرابية والزاوية الحمراء توافد الناخبين فتح صناديق الاقتراع انتخابات مجلس النواب 2026 وجود تعزيزات أمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

الزمالك

خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات في هذه الحالة

تريزيجيه

نجم الأهلي السابق: علاء ميهوب افضل من بن شرقي وتريزيجيه لاعب مصنوع

الزمالك

أحمد عيد :رفضت رحيل مصطفي شلبي.. والزمالك سيفوز على كايزر تشيفز

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد