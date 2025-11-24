قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

مختار غباشي: إسرائيل لا تزال في حالة قلق مستمر بسبب سلاح حماس

عادل نصار

قال الدكتور مختار غباشي، أمين مركز الفارابي للدراسات السياسية، إن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها الميدانية في قطاع غزة.

وأشار، إلى أنها لم تصل إلى أفراد المقاومة ولا إلى أنفاقهم، وهو ما يمثل هاجساً كبيراً لدى تل أبيب بشأن سلاح حماس ومكانه وكمية الأسلحة المتبقية بعد طول فترة الحرب، وما إذا كان يمكن تسليمه أم لا.

وأوضح غباشي، خلال استضافته في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن فكرة نزع سلاح حماس أو تسليم السلاح تُعد مهينة وغير مقبولة ضمن عرف المقاومة، لكن النقاش الحالي قد يكون حول تنظيم وضع السلاح وليس نزعاً أو تسليماً حرفياً.

وواصل، أن إسرائيل لا تزال تسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة، مع تقسيمه إلى مناطق صفراء وخضراء وحمراء، تمارس فيها عمليات عسكرية مكثفة.

وأشار إلى أن آخر هذه العمليات تمثلت في قتل القائد القيادي في كتائب القسام، علاء حديدي، مؤكداً أن هذا الاستهداف يعد خلافاً صريحاً للاتفاق الموقع في شرم الشيخ، والذي تضمن خطة أمريكية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ لم تلتزم إسرائيل بتسليم 400 شاحنة في الأيام الخمسة الأولى، ولا بـ600 شاحنة يومياً في الأيام التالية، رغم الاتفاق.

وأكد غباشي أن سبب تصرف إسرائيل بهذا الشكل هو شعورها بأنها خارج دائرة العقاب، مدعومة بالولايات المتحدة، مما يجعلها تتصرف بحرية تجاه غزة رغم الالتزامات المقررة في الاتفاق الأمريكي، الذي تم استجابته من قبل المقاومة عبر تسليم كامل الأسرى والأجساد، بما في ذلك كبار القادة مثل العقيد أساف حمامي.

وذكر، أنّ المرحلة الثانية ستركز على عمليات إعادة الإعمار، تعزيز الاستقرار، ومناقشة مقترحات مثل مجلس السلام الأمريكي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تثبيت الأمن وإعادة الحياة إلى غزة.

مختار غباشي مركز الفارابي إسرائيل غزة

