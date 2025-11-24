مختار غباشي: إسرائيل لا تزال في حالة قلق مستمر بسبب سلاح حماس

قال الدكتور مختار غباشي، أمين مركز الفارابي للدراسات السياسية، إن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها الميدانية في قطاع غزة.

وأشار، إلى أنها لم تصل إلى أفراد المقاومة ولا إلى أنفاقهم، وهو ما يمثل هاجساً كبيراً لدى تل أبيب بشأن سلاح حماس ومكانه وكمية الأسلحة المتبقية بعد طول فترة الحرب، وما إذا كان يمكن تسليمه أم لا.

وأوضح غباشي، خلال استضافته في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن فكرة نزع سلاح حماس أو تسليم السلاح تُعد مهينة وغير مقبولة ضمن عرف المقاومة، لكن النقاش الحالي قد يكون حول تنظيم وضع السلاح وليس نزعاً أو تسليماً حرفياً.

وواصل، أن إسرائيل لا تزال تسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة، مع تقسيمه إلى مناطق صفراء وخضراء وحمراء، تمارس فيها عمليات عسكرية مكثفة.

وأشار إلى أن آخر هذه العمليات تمثلت في قتل القائد القيادي في كتائب القسام، علاء حديدي، مؤكداً أن هذا الاستهداف يعد خلافاً صريحاً للاتفاق الموقع في شرم الشيخ، والذي تضمن خطة أمريكية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ لم تلتزم إسرائيل بتسليم 400 شاحنة في الأيام الخمسة الأولى، ولا بـ600 شاحنة يومياً في الأيام التالية، رغم الاتفاق.

وأكد غباشي أن سبب تصرف إسرائيل بهذا الشكل هو شعورها بأنها خارج دائرة العقاب، مدعومة بالولايات المتحدة، مما يجعلها تتصرف بحرية تجاه غزة رغم الالتزامات المقررة في الاتفاق الأمريكي، الذي تم استجابته من قبل المقاومة عبر تسليم كامل الأسرى والأجساد، بما في ذلك كبار القادة مثل العقيد أساف حمامي.

وذكر، أنّ المرحلة الثانية ستركز على عمليات إعادة الإعمار، تعزيز الاستقرار، ومناقشة مقترحات مثل مجلس السلام الأمريكي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تثبيت الأمن وإعادة الحياة إلى غزة.