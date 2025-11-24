قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة بالإسماعيلية للتحقيق

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، بإحالة عدد من مديرى الإدارات الهندسية و التنظيم وأملاك الدولة فى بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية للتحقيق فى بعض المخالفات التى تم رصدها خلال المرور الميدانى المخطط لقطاع التفيتش والمتابعة وتقويم الأداء.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج المهمة خلال مرور لجنة قطاع التفتيش من بينها إنهاء المعاملات المتأخرة لعدد (4347) معاملة.

كما تم التوجيه بإتباع دورة العمل المستندية والصلاحيات الخاصة بالإدارات الخلفية طبقاً للمنظومة الإلكترونية، وكذا التوجيه بمراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتسجيل الأعمال اليومية فى الإدارات الخلفية على المنظومة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أنه تم التوجيه بإخطار المواطنين للحضور لمقار المراكز التكنولوجية وسداد رسوم التصالح وإنهاء الاستيفاءات المطلوبة طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

كما قامت اللجنة بالمتابعة والمرور الميدانى على أعمال البناء فى نطاق محافظة الإسماعيلية ومراجعة ملفات التراخيص والتصالح وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة فى المهد لبعض المخالفات منها إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وإزالة شدات خشبية على مسطح أكبر من 200م وانهاء العشرات من طلبات تراخيص المبانى وشهادات صلاحية الموقع واصدارها  ، إنهاء المئات من ملفات التصالح المتأخرة واستخراج نموذج 8  وكذا إنهاء واستخراج المئات من شهادات التسجيل المكاني وشهادات بيانات العقار ما يقرب من 2000 شهادة.

وأشار التقرير إلى إحالة بعض مديرى الإدارات الهندسية ومديرى التنظيم فى بعض المدن والأحياء لجهات التحقيق بعض رصد بعض المخالفات ، وإحالة بعض مديرى أملاك الدولة لجهات التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى التحصيل ومتابعة الأصول .

كما قامت لجنة قطاع التفتيش بمتابعة حالة الانضباط بالشارع فيما يخص ملفات الإدارة المحلية مثل الإشغالات والمحال العامة والإعلانات والرصف ، وتم التوجيه بتنظيم حملات مستمرة بالمدن و تحرير عدد من محاضر الإشغالات وتم إيداع المضبوطات بالمخازن.

كما تم تحرير محاضر لقيام المخالفين من أصحاب الإشغالات لقيامهم بإتلاف الرصف بالطرق  وتم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من إدارات الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والإعلانات بصفة مستمرة للمرور على تلك الخدمات.

وأشار التقرير إلى متابعة لجنة قطاع التفتيش للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والتأكد من تنفيذها وفقاً للمعدلات الزمنية ، كما تم مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، باستمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.

التنمية المحلية منال عوض الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات الماليزي

ماليزيا تقرر منع وصول القصر لوسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 2026

البحرين وبريطانيا

البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد