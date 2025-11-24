إقبال لافت في شرم الشيخ والمحافظ: جاهزون لاستحقاق نيابي منظم وآمن

واصل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمدينة شرم الشيخ، والاطمئنان على توافد المواطنين وانتظام العمل داخل اللجان مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال تفقده لجنة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور، أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية وفّرت كل سبل الراحة والتيسير للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار، وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى مراجعة جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة لضمان استمرار عملية التصويت بسلاسة خلال فترات المساء.

وشدد اللواء خالد مبارك على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، معتبرًا أن الإقبال يعكس وعي أبناء جنوب سيناء وحرصهم على دعم الدولة والمساهمة في رسم مستقبل الوطن، مؤكدًا أن المشاركة واجب ومسؤولية وطنية على كل مواطن.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية والأجهزة الأمنية، لضمان الفوري مع أي طارئ وتوفير مناخ انتخابي منظم وآمن داخل اللجان وخارجها.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 18 لجنة فرعية موزعة على 15 مدرسة في