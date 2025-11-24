اليونيدو: القطاع الصناعي المصري سيحقق النفاذ للأسواق الدولية

قالت الدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو إن العالم اليوم يواجه العديد من التحديات والتي من بينها التغير المناخي وعليه فإن المعايير من أهم العناصر التي تضمن متغيرات العصر لافتة إلي أن مشروع دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (TIGARA) الممول من الاتحاد الأوروبي عامل محفز لتقوية البنية التحتية فى مصر .

مشروع دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق

وتابعت بيومي فى كلمتها نيابة عن باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات 2025 ، أنه من خلال مشروع دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (TIGARA) يتم تحديث نظم إصدار الشهادات ورفع القدرات المؤسسية لتحسين الشفافية .

واكدت أن العمل المشترك بين الحكومة والجهات المعنية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يستهدف تحقيق الاستدامة والتحول الرقمي خاصة أن المعايير تتطور مع الأسواق والاحتياجات مؤكدة :" نضمن أن يحقق القطاع الصناعي المصري النفاذ للأسواق الدولية وتحقيق التكامل العالمي ".

يذكر أن مشروع دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (TIGARA) هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه في مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما يأتي الاحتفال بـ اليوم العالمي للمواصفات هذا العام تحت شعار "رؤية مشتركة لعالمٍ أفضل"، تأكيدًا على أهمية المواصفات الدولية كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدلًا ومرونة.