أحمد الشحات: مصر تتحرك لتنفيذ الاستحقاق الدستوري رغم التحديات الإقليمية

أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية تتحرك بثبات نحو تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك رغم ما يشهده الإقليم من توترات وأزمات معقدة تلقي بظلالها على المنطقة بأكملها.

وقال الشحات، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن إصرار الدولة على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعكس حرص المؤسسات على أداء دورها الدستوري دون تأجيل، الأمر الذي يمنح انطباعًا واضحًا بأن الدولة راسخة وقائمة بكل مؤسساتها.

تنفيذ بنود الدستور

وأضاف أن التزام النظام السياسي بتنفيذ بنود الدستور يعبر عن إرادة حقيقية لإحداث حركة تغيير وتجديد للدماء داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل رسالة قوية بأن مصر دولة قوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتمضي في مسارها السياسي والدستوري بثقة وثبات.