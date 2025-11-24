قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اعترافات هرتسي هاليفي.. أول كشف رسمي عن إخفاقات إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي
علي صالح

كشف تسجيل مسرّب لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي عن تفاصيل حسّاسة تتعلّق بالمقدمات الاستخباراتية والعسكرية التي سبقت هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو تسجيل قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه يتضمّن اعترافًا صريحًا بخداع إسرائيلي طويل الأمد من قبل الحركة. 

وبثّت قناة 12 الإسرائيلية التسجيل، حيث ظهر هاليفي مخاطبًا عائلات الضحايا ومقدّمًا رواية أقرب ما تكون إلى الاعتراف الكامل بالتقصير.

وأقرّ هاليفي بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية «أُوقِع بها في الفخ» عبر استراتيجية الخداع التي مارستها حماس على مدى سنوات، سواء عبر إظهار الانشغال بالشأن المدني أو عبر الإيحاء بأن الحركة باتت غير معنية بالتصعيد.

وأوضح أن التحذيرات التي سبقت الهجوم لم تُفسَّر بطريقة سليمة، وأن الاستخبارات أخطأت في قراءة مؤشرات الخطر، الأمر الذي قاده إلى الشعور بمسؤولية شخصية عميقة تجاه ما حدث.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن جوهر الإخفاق لم يكمن فقط في غياب المعلومات، بل في طريقة فهمها وتقييمها، فقد كانت بعض التقارير التي وصلت قبل الهجوم تحمل دلالات واضحة على تغير في السلوك داخل غزة، إلا أن النظرة السائدة داخل الجيش تمسّكت بفرضية أن حماس تسعى إلى الاستقرار الداخلي، ما جعل هذه التحذيرات تبدو أقل أهمية مما كانت عليه في الواقع.

كما لفت إلى أن تراكم التطمينات الوهمية التي خلقتها حماس أسهم في تعزيز ثقة زائفة داخل المؤسسة الأمنية، خصوصًا مع نجاح الحركة في إظهار انضباط ملفت عبر منع الجهاد الإسلامي من تنفيذ عمليات. 

الهدوء النسبي، بحسب هاليفي، كان خدعة محكمة دفعت إسرائيل إلى الاعتقاد بأن الحركة لا ترغب في مواجهة واسعة، وهو ما أدى إلى تراجع درجة الاستنفار إلى مستويات غير مناسبة لحجم التهديد الحقيقي.

وأشار رئيس الأركان السابق إلى أن اعتماد إسرائيل سياسة السماح لحماس بإدارة شؤون غزة المدنية وفتح قنوات تمويل خارجية للحركة كان خطأً استراتيجيًا فادحًا. فقد تحوّلت الأموال المخصّصة لدعم السكان، وفق قوله، إلى مصدر لتعزيز القدرات العسكرية، ما جعل الحركة أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لخوض مواجهة واسعة.

كما أوضح أن بلاغًا استخباراتيًا وصله قبل ساعات قليلة من الهجوم تضمّن إشارات مريبة، إلا أن التقييم الأولي داخل غرف العمليات اعتبر أن الوضع لا يزال «تحت السيطرة». وبعد ساعتين فقط، بدأت حماس هجومها المباغت، فاستهدفت إسرائيل بآلاف الصواريخ، وتسلّل نحو خمسة آلاف مقاتل إلى داخل الحدود، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين.

وفي نهاية التسجيل، شدّد هاليفي على تحمّله «الكامل وغير المنقوص» لمسؤولية ما وصفه بأسوأ إخفاق عسكري في تاريخ إسرائيل الحديث، رافضًا الروايات التي تدّعي وجود علم مسبق لدى بعض القيادات بنية حماس شن الهجوم. وأكد أن الأخطاء كانت كبيرة لكنها غير متعمّدة، وأن منصبه في ذلك اليوم يفرض عليه الاعتراف وتحمل التبعات الأخلاقية والمهنية.

ويمثّل هذا التسجيل أول اعتراف علني من رئيس أركان سابق بمسؤوليته الشخصية المباشرة عن فشل الجيش الإسرائيلي في توقع أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول طبيعة الإخفاقات البنيوية التي سبقت ذلك اليوم.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

المجنى عليه

بسب نزاع قضائى.. تعدى شخصين على آخر بسلاح أبيض بالدقهلية

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

