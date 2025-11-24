الرئيس الفرنسي يشيد بالمرحلة الانتقالية في الجابون

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل أمس إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل، بالمرحلة الانتقالية في البلاد التي أعقبت انقلاب عام 2023، واصفا إياها بـ"نقطة تحول حقيقية" تفتح عهدا جديدا من التجديد والشمولية والتعددية بعد أكثر من 55 عاما تحت حكم أسرة بونجز.

وقال ماكرون - في تصريح صحفي - "إن فرنسا ستظل شريكا مخلصا ومستعدا لمرافقة الجابون في تحولها الاقتصادي"، مشددا على أهمية تنويع الاقتصاد الجابوني، الذي لايزال يعتمد بشكل مفرط على النفط مع إيلاء اهتمام خاص للتصنيع والتحويل المحلي لموادها الخام، ولاسيما المنجنيز الذي يحتل البلد مكانة رائدة عالميا في إنتاجه.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أكد ماكرون ضرورة مكافحة اقتصاد الريع واسترداد الأصول التي تم اختلاسها خلال رئاسة علي بونجو.

ومنذ الانقلاب، حافظ الرئيس الجديد بريس أوليجي نجويما على علاقات وثيقة مع باريس، وتم تجديد الشراكة الدفاعية بين البلدين لمدة عامين مع وجود عسكري فرنسي مخفض، ولكنه يركز على التدريب.

وتأمل الشركات الفرنسية، الموجودة بالفعل في قطاعي الهيدروكربونات والمنجنيز، في تعزيز وجودها، لاسيما مع إطلاق مشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية عبر الجابون، وهو مشروع استراتيجي بالنسبة للبلاد.

يشار إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في العلاقات الفرنسية-الجابونية، في سياق التغيير السياسي والرغبة في التنويع الاقتصادي.