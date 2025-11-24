قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"

انتخابات مجلس النواب: إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
انتخابات مجلس النواب: إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
أ ش أ

شهد قسما السيدة زينب والخليفة اليوم /الاثنين/ إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي، في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث سادت الأجواء حالة من الهدوء والانضباط، مع توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية محكمة. 


وتضم الدائرتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ضمن قسمي السيدة زينب والخليفة، 14 مركزاً انتخابياً تشمل 25 لجنة فرعية، ومنذ ساعات الصباح الأولى، وشهدت مراكز الانتخاب إقبالاً متبايناً، حيث شهدت الساعات الصباحية إقبالاً محدوداً، وهو الأمر المعتاد في الأيام الأولى للانتخابات، بينما بدأ نشاط الحركة يزداد تدريجياً مع منتصف النهار وساعات ما بعد الظهيرة.


ومع فتح أبواب المراكز الانتخابية في التاسعة صباحاً، بدأ المواطنون في التوجه تدريجياً نحو صناديق الاقتراع، ولوحظ وجود تواجد أمني مكثف ومنظم في محيط جميع اللجان، لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل حركة الناخبين، مع توفير مظلات ومقاعد انتظار، وكافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم للقيام بواجبهم الوطني، حيث حرص المتطوعون على توجيه المواطنين وتقديم التوجيهات للناخبين لضمان سير العملية بسلاسة ويسر. 


وسادت الأجواء داخل اللجان الانتخابية روح من النظام والانضباط، حيث انتظم الناخبون في طوابير أمام اللجان وصناديق الاقتراع، وسط متابعة دقيقة من أعضاء اللجان المشرفة لضمان سير عملية التصويت بكل شفافية، ولم تسجل أي مخالفات تذكر. 


وعبر العديد من الناخبين عن أهمية المشاركة الإيجابية في صنع القرار، مؤكدين على أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز مسيرة البناء والديمقراطية، كما أبدى الناخبون ارتياحهم لسهولة الإجراءات والتنظيم الجيد الذي سهل عليهم عملية الاقتراع.


ويتنافس في هذه المرحلة نحو 1316 مرشحاً لحسم 141 مقعداً فردياً، إلى جانب التنافس على قائمة واحدة، وتتم العملية الانتخابية بمشاركة كتلة تصويتية تبلغ نحو 35 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 5287 لجنة فرعية موزعة على 73 دائرة انتخابية.
 

