قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي حسن: إجراءات صارمة لضمان نزاهة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات
عبد الخالق صلاح

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت منذ انطلاقها صباح اليوم مشهدًا انتخابيًا يتسم بالحيوية والتنافسية، مؤكدًا أن نسب الإقبال تفاوتت بين اللجان تبعًا لطبيعة الدوائر والمناطق الجغرافية، حيث لوحظ حضور مكثف منذ الساعات الأولى في الأحياء الشعبية، مقابل تزايد تدريجي قبيل الظهيرة في المناطق الأخرى عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، إن العملية الانتخابية التي تُجرى على مدار يومين في 13 محافظة تشمل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس وشمال سيناء، تضم 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظامين الفردي والقائمة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية وتتلقى تقارير دورية من مختلف اللجان للتعامل الفوري مع أي معوقات محتملة.

وأضاف أن الدولة تُولي أهمية قصوى لضمان الشفافية والنزاهة، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة التحقيق في أي بلاغات تتعلق بخروقات انتخابية، وقد ثبت بالفعل وجود مخالفات في 19 دائرة تقرر على إثرها إعادة الانتخابات بها، في تأكيد واضح على أن إرادة الناخب هي الفيصل الوحيد في تحديد نتائج العملية الانتخابية.

علي حسن المرحلة الثانية من انتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 وكالة أنباء الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال من الناخبين على لجنة مدرسة طبري الحجاز الثانوية العسكرية بنين مصر الجديدة

شيرين عبد الوهاب

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

بالصور

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

فيديو

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد