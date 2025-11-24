علي حسن: إجراءات صارمة لضمان نزاهة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت منذ انطلاقها صباح اليوم مشهدًا انتخابيًا يتسم بالحيوية والتنافسية، مؤكدًا أن نسب الإقبال تفاوتت بين اللجان تبعًا لطبيعة الدوائر والمناطق الجغرافية، حيث لوحظ حضور مكثف منذ الساعات الأولى في الأحياء الشعبية، مقابل تزايد تدريجي قبيل الظهيرة في المناطق الأخرى عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، إن العملية الانتخابية التي تُجرى على مدار يومين في 13 محافظة تشمل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس وشمال سيناء، تضم 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظامين الفردي والقائمة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية وتتلقى تقارير دورية من مختلف اللجان للتعامل الفوري مع أي معوقات محتملة.

وأضاف أن الدولة تُولي أهمية قصوى لضمان الشفافية والنزاهة، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة التحقيق في أي بلاغات تتعلق بخروقات انتخابية، وقد ثبت بالفعل وجود مخالفات في 19 دائرة تقرر على إثرها إعادة الانتخابات بها، في تأكيد واضح على أن إرادة الناخب هي الفيصل الوحيد في تحديد نتائج العملية الانتخابية.