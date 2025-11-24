الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة مؤتمرها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة أن هناك واقعة أثيرت من أحد المرشحين بوجود أحد الأشخاص داخل جراج يقوم بتوزيع كروت ومبالغ نقدية وتم الإبلاغ من رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية ووصلت الشرطة وتحققت من صحة الواقعة وتم ضبط رجل وزوجته وبحوزته 117 بطاقة رقم قومى و140 صورة كروت دعاية صغيرة لمرشح بعينه وتم استلام البطاقات ويأخذ الناخب 150 جنيها على كل بطاقة وتم الضبط بمعرفة المقدم علي ندا رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وحرر محضر برقم 3110 لسنة 2025 إداري المحلة

وأضاف أنه في لجنة 17 بشبين الكوم بالمنوفية تم تحرير مذكرة من المستشارة رئيسة اللجنة لتعدى أحد المرشحين بالقول عليه بإدعاء وجود كروت تتوزع خارج اللجنة على الناخبين أدى إلى أنه قطع ملابسه وبدأ فى بث مباشر ليثبت أن الواقعة حدثت على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وقوات الشرطة تصدت له واستلمت مذكرة رئيسة اللجنة، وفي اللجنة 105 قسم أول طنطا قام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته على الهاتف المحمول وهذه مخالفة انتخابية وتم اتخاذ الإجراء القانوني وإعداد مذكرة بذلك الأمر والتسليم لقوة التأمين بمقر الانتخاب.

وأشار إلى أنه وردت لغرفة العمليات من لجنة متابعة محافظة الغربية أكثر من بلاغ بشأن ضبط عدة أشخاص الأول كان بحوزته 17 ألف و400 جنيه يقوم بتوزيعهم على الناخبين للتصويت لاثنين من المترشحين المستقلين وأحد المترشحين عن أحد الأحزاب، وتم تحرير الواقعة بمعرفة الشرطة بعد وصول بلاغ لرئيس المباحث فى قسم ثالث المحلة وتم تحرير محضر برقم 3108 إداري ثالث المحلة وبلاغ حريق فى قطعة أرض فضاء بجوار لجنة 36 أول المحلة إلا أنه لم يتم التأثير على مجريات العملية الانتخابية باللجنة، وفى لجنة 13 فرع زفتى حدثت مشاجرة خارج اللجنة أدت إلى توقف التصويت لمدة 10 دقائق لحين تدخل قوات الأمن وتم استئناف مباشرة اللجنة أعمالها، وإخطار بضبط أحد الأشخاص بحوزته مبلغ 17 ألف و600 جنيه أمام مدرسة عمرو بن العاص بقسم ثالث المحلة لتمكين الناخبين من التصويت لأحد المترشحين المستقلين وحرر محضر بواسطة رئيس وحدة المباحث برقم 3108 إدارى ثالث المحلة.

وأوضح أنه في لجنة 23 مركز الإسماعيلية حدث تشاجر بين اثنين مترشحين أدى إلى وجود إصابات وتدخل الأمن ولم يؤثر على عملية تصويت الناخبين وحدث نوع من الترويع للناخبين خارج اللجنة فقط وتم تحرير مذكرة من رئيس لجنة العاشر لقيام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع وفى لجنة 15 مدرسة أحمد ماهر تناول أحد المواقع ورقة ممزقة مع مواطنة وتدعى تزوير فى اللجنة ويدعى مندوب مرشح وجود تزوير ولم تستأنف الأعمال فى اللجنة وهذا غير صحيح وتحرير مذكرة بالواقعة بشهادة مندوبين عن باقى المترشحين بكذب الواقعة،

المؤتمر الأول

وأكد القاضى أحمد بندارى فى بداية المؤتمر أنه تم فتح اللجان الفرعية فى 13 محافظة وآخر لجنتين تم فتحهما الدائرة 95 بمشتول السوق التي تأخرت ساعة وتلت عن موعد الفتح لصعوبة الوصول إلى مقر اللجنة من قبل رئيسها، ولجنة بمدرسة صلاح الدين فى مصر القديمة فتحت 10 صباحا و10 دقائق بسبب ذهاب رئيسة اللجنة إلى القاهرة الجديدة نظرا لتشابه اسم المدرسة.

وأضاف أن المحافظات التى تشملها عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأن المصريون داخل جمهورية مصر العربية يختارون من بين 1316 يتنافسون على 142 مقعدًا.

وأشار إلى أن الهيئة لم ترصد أى خروقات بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان مؤكدا أنه وصلت شكوى واحدة فى قسم أول المحلة بوجود تجمع خارج المركز الانتخابى بيرشد الناخبين على أرقامهم فى التسلسل وهذا خاص بأحد المرشحين وتوجه أحد أعضاء اللجنة العامة وتأكد من عدم صحة الشكوى وأن ما حدث مجرد مساعدة الناخبين لمعرفة رقمهم داخل الكشف.

وأكد وجود كثافات للمندوبين لحضور عملية الاقتراع، إلا أن مقرات اللجان الفرعية لاستيعاب الأعداد بيتم اختيار 4 مندوبين للمترشحين من خلال قرعة يجريها رئيس اللجنة فى حالة زيادة العدد لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء لجان المتابعة بـ13 محافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد القاضى أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة شمال القاهرة، فتح جميع اللجان وعدم وجود أى شكاوى، وإقبال كثيف فى عدد من اللجان وإقبال متوسط في بقية اللجان.. وأضاف المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة متابعة محافظة الشرقية وجود كثافة في اللجنة 12 بشيبا قسم الزقازيق وتم التنسيق مع مدير الأمن لتنظيم الدخول.

وأشار المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية أن آخر لجنة فتحت فى الساعة 10 ألا ربع، وأوضح المستشار شفيق الجنك رئيس لجنة الممتابعة بمحكمة كفر الشيخ وجود شكوى بالدائرة 30 بمركز الحامول بوجود نقص فى كشف الناخبين وتم استكماله ولم يؤثر ذلك فى التصويت، وأكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الإسماعيلة بوجود كثافة باللجنة 26 قنطرة شرق ورئيس اللجنة العامة توجه إلى هناك لتذليل العقبات بها، ووجهت الهيئة أنه فى حالة دفع مستشار من الاحتياط لسحب الكثافات يتم إخطار الهيئة.

وأكد المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية تأخر 6 لجان عن موعد الفتح بدقائق ووجود تواصل مستمر مع رؤساء اللجان ووجود شكوى باللجنة 25 بالصعود إلى الدور العلوى وتم عودتها للمقر المحدد لها بالدور الأرضى، وشدد القاضى أحمد بندارى على ضرورة الالتزام بمقرات اللجان وعدم تبديلها، وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية أنه تم استبدال رئيستي لجنتين لوفاة حماتهما وتم استبدالهما باثنين آخرين وتمت مباشرة أعمال اللجنتين.