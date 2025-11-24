اليافطة ولا الريلز.. حسام الدين يكشف أيهما أفضل جذب المواطنين للانتخابات؟

كشف حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة والمشرف على غرفة العمليات، عن أفضل الطرق لجذب المواطنين للانتخابات، اليافطة أم الريلز؟

وقال حسام الدين الأمير، في برنامج "نواب الوطن" على قناة "المحور"، إن تحقيق النجاح يتم من خلال عملية التكامل فلا توجد أداة تنجح بمفردها.

وتابع: احنا 110 مليون في مصر، مش كل الناس عندها سوشيال ميديا، ووفقا لآخر الإحصائيات لدينا ما يقرب من 58 مليون حسابات سوشيال ميديا، فليسوا جميعهم مهتمين بالسياسة ولا متفاعلين على السوشيال.

وأوضح أن الأداءة التي تكمل السوشيال هي تعليق اللافتات "اليفط" لو أنا مدخلتش على السوشيال فأنا شوفت المرشح بتاعي في الشارع.

وأوضح أن أهمية الريلز ظهرت بسبب التوجه الجديد لشركة "ميتا" منوها أن فكرة الفيديوهات القصيرة طغت على الفيديوهات الطويلة التي انتشرت في الأوقات السابقة، فهو يحتاج إلى الكبسولة السريعة لمعرفة ما يحدث من حوله.