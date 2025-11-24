إقبال كبير بقرى القليوبية للتصويت في انتخابات مجلس النواب

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من محافظة القليوبية، إن المشهد الانتخابي في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 يشهد تبايناً ملحوظاً في نسب الإقبال بين مختلف الدوائر.

حضوراً كثيفاً للناخبين

وأشار إلى أن القرى شهدت حضوراً كثيفاً للناخبين من مختلف الفئات العمرية منذ الساعات الأولى، بينما بدا الإقبال في بعض لجان المدن أقل نسبياً، مع وجود لجان أخرى سجلت حضوراً جيداً.

وأكد رجب أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات أو مخالفات تُذكر، خاصة مع التزام تام بإزالة جميع اللافتات الدعائية المحيطة باللجان التزاماً بفترة الصمت الانتخابي.

وأضاف كريم رجب أن محافظة القليوبية تشهد منافسة قوية بين المرشحين داخل 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها 71 مرشحاً على 16 مقعداً، ما يجعل المنافسة محتدمة بين ممثلي الأحزاب والمستقلين على حد سواء.