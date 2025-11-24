انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من شمال سيناء، إن المشهد الانتخابي في المحافظة بدأ منذ الساعات الأولى لصبيحة هذا اليوم، مع فتح اللجان الـ48 الفرعية ولجنة عامة واحدة بمدينة العريش.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه يتواجد داخل إحدى اللجان الفرعية التابعة لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، التي تتبع بدورها قطاع شرق الدلتا انتخابياً.

وتابع، أنّ محافظة شمال سيناء تضم كتلة تصويتية تتجاوز 300 ألف و17 ألف صوت انتخابي، مشيراً إلى أنّ الساعات الأولى للعملية الانتخابية شهدت إقبالاً ملحوظ من المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان المصري، مؤكدًا، أنّ هذا الإقبال يعكس حرص أبناء المحافظة على المشاركة في العملية الانتخابية.

وواصل، بأنّ العملية الانتخابية في شمال سيناء تجري بين 12 مرشحاً يتنافسون في دائرتين انتخابيتين؛ تضم الدائرة الأولى مركز ومدينة العريش ومنطقة الشيخ زويد وحتى مدينة رفح المصرية، بينما تضم الدائرة الثانية مدينة بئر العبد ومدينة الحسنة في وسط سيناء.

وأشار إلى أنّ المحافظة لها نصيب خمسة مقاعد في البرلمان ضمن القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا، وهي قائمة واحدة مطلقة في هذه الانتخابات.