الخدمات الإدارية تحشد العمال للتصويت في انتخابات مجلس النواب

دعت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، جموع الطبقة العاملة إلى تجاهل دعاوى مقاطعة الانتخابات والتوجه بشكل مكثف للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2026، والتي تجري على مدار يومين في 13 محافظة.

وطالب المهيري عبر غرفة العمليات الرئيسية بمقر النقابة العامة كافة لجان المتابعة والرصد النقابية التابعة لها على مستوى الجمهورية بتوفير أقصى توحيد الجهود نحو دعوة القواعد العمالية فى النزول بإصطفاف إلى صناديق الاقتراع للمساهمة فى انتخاب من هو قادرا على أن يكون الصوت الأمين لمستقبل وطن يتطلع إلى حاضر يتحقق فيه المأمول من تقدم وازدهار.

وانطلاقا من موقع مسئولياتها ولضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة عالية وفي أجواء مستقرة وهادئة طوع التنظيم النقابى للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية كافة وسائل التواصل بين الاعضاء والتنسيق فيما بينهم لخدمة العملية الانتخابية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق المرجو نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية عن طريق صناديق انتخابات حرة ونزيهة.

وأعلنت غرفة العمليات الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ القصوى داخل المؤسسات النقابية وحتى إعلان نتيجة الانتخابات إيمانا بضرورة المشاركة بقوة فى خارطة الوعى السياسى الذى بات سمة أساسية لدى الناخب المصري، وذلك عبر منصاتها الاجتماعية أو بالدعوة والاتصال المباشر مع كافة أطياف المجتمع لممارسة حقهم الدستورى وانتخاب برلمانا يعبر عن متطلبات الوطن والمواطنين.

وتابع أن توافد الطبقة العاملة للمشاركة في انتخابات النواب باليوم الأول فى المرحلة الثانية سجل حضورا مهما للتنظيم النقابى من حيث الاعداد الجيد لحشد التصويت بصناديق الاقتراع فى اصطفاف وطنى ساعد فى ذلك التنظيم الاحترافي للهيئة الوطنية للانتخابات التى نجحت فى توفير كل سبل المشاركة للناخبين من خلال الإجراءات الرقمية والتسهيلات اللوجستية التى أتاحت للناخب الإدلاء بصوته فى سهولة.

وقال إن التعاون بين كافة الجهات المعنية فى تلك الانتخابات تجسد أهمية ذلك الحدث البرلمانى التاريخى الذى يساهم فى رسم السياسات التشريعية فى العصر الحديث.

ولفت إلى أن المصريين وفى القلب منهم العمال دائما على قدر المسؤولية الوطنية إذ تحولت مقار التصويت إلى ساحات احتفال بالوطن حيث حرص المشاركون على رفع الأعلام وترديد الأغانى الوطنية فى مشهد يجسد عمق الارتباط بالهوية والانتماء.