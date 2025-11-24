قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي

خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرصة لامتلاك سيارة للتخلص من زحام المواصلات، او العمل عليها لزيادة الدخل، ويظل المبلغ الكبير للسيارة عائقا أمام تحقيق الحلم، ويقدم بنك ناصر الاجتماعي برنامج تمويل قرض السيارة 2026، الذي يستهدف تمكين المواطنين من امتلاك سيارات، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية ميسرة لمختلف الفئات.

الفئات المستهدفة قرض السيارة 2026

يشمل البرنامج شريحة واسعة من المواطنين، هم:

ـ موظفو الحكومة والقطاع العام.

ـ أصحاب المعاشات وورثة المعاشات.

ـ أصحاب الأوعية الادخارية لدى البنك.

شروط قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعى 

يرتبط القرض بنسبة عبء دين لا تتجاوز 75% من صافي دخل العميل الشهري، وترتفع إلى 90% عند وجود دخل إضافي يطابق شروط البنك.

سعر العائد

أكد البنك أن أسعار الفائدة قابلة للتغيير تبعا لمستجدات السوق المصرفي، على أن تكون كما يلي:

ـ 17%  ثابتة لمدة 5 سنوات.

ـ 19% ثابتة لمدة 10 سنوات.

المصاريف الإدارية

ـ 1.5% من قيمة التمويل تسدد مقدما قبل الصرف.

ـ تخفض إلى 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة التمويل

يتيح البنك مدد تمويل مرنة تصل إلى 10 سنوات وفقا لاختيار العميل وقدرته على السداد.

الضمانات المطلوبة حسب الفئة

أصحاب المرتبات

ـ تحويل المرتب أو القسط الشهري للبنك.

ـ تقديم ضامن حكومي أو من قطاع الأعمال، أو بديلا عنه إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد.

ـ تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

ـ حظر بيع السيارة لصالح البنك.

أصحاب المعاشات وورثة المعاش

ـ تحويل المعاش أو حصة الوريث إلى البنك.

ـ الالتزام بباقي الضمانات باستثناء تقديم ضامن حكومي.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم

ـ سداد نقدي بنسبة 25% من قيمة السيارة كمقدم.

ـ تعهد بتحويل المرتب.

ـ تقديم ضامنين اثنين من جهة حكومية.

ـ إقرار بالسداد النقدي.

أصحاب الودائع

الوديعة داخل بنك ناصر إقرار بالسداد النقدي

وثيقة تأمين على الحياة و إمكانية الإعفاء من التأمين أو الحظر بحسب نسبة المديونية من الوديعة.

الوديعة في بنوك أخرى تقديم إقرار بالسداد النقدي، وخطاب رسمي من البنك المودع به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

خطوات وإجراءات الحصول على قرض السيارة 

لإتمام طلب التمويل، يشترط تقديم المستندات التالية:

ـ طلب رسمي للحصول على التمويل.

ـ عرض سعر معتمد للسيارة.

ـ صورة بطاقة رقم قومي سارية.

ـ مفردات مرتب أو بيان معاش أو بيان بنصيب العميل من المعاش للورثة.

ـ بيان حالة وظيفية لموظفي الدولة، أو بيان معاش لأصحاب المعاشات.

ـ إقرار بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

ـ إقرار بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد (في حال كانت ضمن الضمانات).

ـ إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

الشريعي وسلامة

الشريعي يستقبل رئيس الاتحاد السكندري

الزمالك

تكريم الراحل محمد صبري.. أيمن يونس يشيد بوفاء جماهير الزمالك

منتخب الإمارات

قائمة منتخب الإمارات لخوض في كأس العرب

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

