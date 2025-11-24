الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرصة لامتلاك سيارة للتخلص من زحام المواصلات، او العمل عليها لزيادة الدخل، ويظل المبلغ الكبير للسيارة عائقا أمام تحقيق الحلم، ويقدم بنك ناصر الاجتماعي برنامج تمويل قرض السيارة 2026، الذي يستهدف تمكين المواطنين من امتلاك سيارات، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية ميسرة لمختلف الفئات.

الفئات المستهدفة قرض السيارة 2026

يشمل البرنامج شريحة واسعة من المواطنين، هم:

ـ موظفو الحكومة والقطاع العام.

ـ أصحاب المعاشات وورثة المعاشات.

ـ أصحاب الأوعية الادخارية لدى البنك.

شروط قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعى

يرتبط القرض بنسبة عبء دين لا تتجاوز 75% من صافي دخل العميل الشهري، وترتفع إلى 90% عند وجود دخل إضافي يطابق شروط البنك.

سعر العائد

أكد البنك أن أسعار الفائدة قابلة للتغيير تبعا لمستجدات السوق المصرفي، على أن تكون كما يلي:

ـ 17% ثابتة لمدة 5 سنوات.

ـ 19% ثابتة لمدة 10 سنوات.

المصاريف الإدارية

ـ 1.5% من قيمة التمويل تسدد مقدما قبل الصرف.

ـ تخفض إلى 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

مدة التمويل

يتيح البنك مدد تمويل مرنة تصل إلى 10 سنوات وفقا لاختيار العميل وقدرته على السداد.

الضمانات المطلوبة حسب الفئة

أصحاب المرتبات

ـ تحويل المرتب أو القسط الشهري للبنك.

ـ تقديم ضامن حكومي أو من قطاع الأعمال، أو بديلا عنه إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد.

ـ تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

ـ حظر بيع السيارة لصالح البنك.

أصحاب المعاشات وورثة المعاش

ـ تحويل المعاش أو حصة الوريث إلى البنك.

ـ الالتزام بباقي الضمانات باستثناء تقديم ضامن حكومي.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم

ـ سداد نقدي بنسبة 25% من قيمة السيارة كمقدم.

ـ تعهد بتحويل المرتب.

ـ تقديم ضامنين اثنين من جهة حكومية.

ـ إقرار بالسداد النقدي.

أصحاب الودائع

الوديعة داخل بنك ناصر إقرار بالسداد النقدي

وثيقة تأمين على الحياة و إمكانية الإعفاء من التأمين أو الحظر بحسب نسبة المديونية من الوديعة.

الوديعة في بنوك أخرى تقديم إقرار بالسداد النقدي، وخطاب رسمي من البنك المودع به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

خطوات وإجراءات الحصول على قرض السيارة

لإتمام طلب التمويل، يشترط تقديم المستندات التالية:

ـ طلب رسمي للحصول على التمويل.

ـ عرض سعر معتمد للسيارة.

ـ صورة بطاقة رقم قومي سارية.

ـ مفردات مرتب أو بيان معاش أو بيان بنصيب العميل من المعاش للورثة.

ـ بيان حالة وظيفية لموظفي الدولة، أو بيان معاش لأصحاب المعاشات.

ـ إقرار بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

ـ إقرار بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد (في حال كانت ضمن الضمانات).

ـ إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.