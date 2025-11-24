قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين
مدبولي يلتقي رئيس أنجولا ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستثمار المشترك
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
توك شو

مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم

البهى عمرو

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم الرد على جميع الشائعات، ويتم فحص جميع الشكاوى، وأنه يتم إطلاع الرأي العام بكل ما هو جديد.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت أن اللجنة 17 بمحافظة المنوفية وتحديدا في مركز شبين الكوم وذلك بعد تعدي أحد المرشحين بالقول وهناك بعض الكروت يتم توزيعها على المواطنين.

ولفت إلى أن رئيسة اللجنة حررت الواقعة، في محضر، وأن هذا المرشح قام بتقطيع ملابسه، ونشر بث مباشر لعمل مشكلات بالرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 ينشر صدى البلد بالأرقام عدد اللجان الفرعية والمترشحين وإجمالي الناخبين بكل محافظة من المحافظات الـ13 من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب التي تجري بها عملية تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ بعد قليل في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للمرحلة الثانية فى 13 محافظة بعدد الدوائر واللجان الفرعية وهى : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأنه هناك 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يختارون بين 1316 يتنافسون علي 142 مقعدًا.

وبعد انتهاء التصويت يتم الفرز والحصر العددي وأن آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين، 334 مقرًا انتخابيًا، 724 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 8 ملايين و621 ألفًا و305.

القليوبية: 6 دوائر انتخابية، 71 مترشحًا، 321 مقرًا انتخابيًا، 500 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و676 ألفًا و78.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية، 288 مترشحًا، 657 مقرًا انتخابيًا، 795 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و708 آلاف و301.

الغربية: 7 دوائر انتخابية، 140 مترشحًا، 613 مقرًا انتخابيًا، 642 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و658 ألفًا و896.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية، 125 مترشحًا، 500 مقرًا انتخابيًا، 541 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و973 ألفًا و483.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية، 88 مترشحًا، 501 مقرًا انتخابيًا، 527 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و420 ألفًا و183.

الشرقية: 9 دوائر انتخابية، 253 مترشحًا، 975 مقرًا انتخابيًا، 1040 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و905 آلاف و724.

دمياط: دائرتان انتخابيتان، 39 مترشحًا، 137 مقرًا انتخابيًا، 179 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و161 ألفًا و992.

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان، 20 مترشحًا، 50 مقرًا انتخابيًا، 50 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 548 ألفًا و654.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية، 36 مترشحًا، 168 مقرًا انتخابيًا، 182 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و9 آلاف و660.

السويس: دائرة انتخابية، 18 مترشحًا، 40 مقرًا انتخابيًا، 41 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 505 آلاف و586.

شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان، 12 مترشحًا، 41 مقرًا انتخابيًا، 48 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 317 ألفًا و767.

جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان، 15 مترشحًا، 15 مقرًا انتخابيًا، 18 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 104 آلاف و362.

المستشار أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات

بالصور

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب قبل الاستراحة

مستشار يساعد كفيفا وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم في لجنة انتخابية الزقازيق.. صور

