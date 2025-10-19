قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يدشن مبادرة تاريخ بلدنا في عيون ولادنا لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب

محافظ الأقصر يدشن مبادرة "تاريخ بلدنا في عيون ولادنا" لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
محافظ الأقصر يدشن مبادرة "تاريخ بلدنا في عيون ولادنا" لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
شمس يونس

دشن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مبادرة "تاريخ بلدنا في عيون ولادنا"، التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، واللواء محمد شرقاوي قائد قطاع أسوان والأقصر لمدارس التأسيس العسكري، وعدد من القيادات التعليمية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتتناول المبادرة ستة أحداث وطنية بارزة في تاريخ مصر الحديث، بدءًا من ثورة 23 يوليو وعيد الشرطة، مرورًا بـحرب 6 أكتوبر وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وصولًا إلى مؤتمر السلام بشرم الشيخ. وتستمر المبادرة لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة في حصص الأنشطة والإذاعة المدرسية، إلى جانب معرض فني متكامل بالشراكة بين توجيه التربية الفنية والصحافة المدرسية والمكتبات والاقتصاد المنزلي، بهدف توعية الطلاب بانتصارات مصر وتعزيز قيم الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير.

وأكد محافظ الأقصر في كلمته أن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات والإنجازات، موجهاً تحية تقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشهداء أكتوبر الأبرار ورجال القوات المسلحة البواسل.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المبادرة خاصة بمحافظة الأقصر وهي بادرة متميزة من مديرية التربية والتعليم، مشددًا على دعمه الكامل لها لما تمثله من دور مهم في تنمية الحس الوطني لدى الطلاب من خلال الرياضة والموسيقى والتربية الفنية، موضحًا أنها لا تتعارض مع الحصص الدراسية، وسيتم تنفيذها في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بتقديم عروض فنية واستكشات من طلاب المدارس تحاكي بطولات حرب أكتوبر المجيدة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أمير عيد

نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد

دينا فؤاد

دينا فؤاد: فخورة بالمشاركة في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر

محمد سيد بشير - مي عمر

مسلسل جديد يجمع مي عمر ومحمد بشير في رمضان 2026

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد