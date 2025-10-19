محافظ الأقصر يدشن مبادرة "تاريخ بلدنا في عيون ولادنا" لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب

دشن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مبادرة "تاريخ بلدنا في عيون ولادنا"، التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، واللواء محمد شرقاوي قائد قطاع أسوان والأقصر لمدارس التأسيس العسكري، وعدد من القيادات التعليمية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتتناول المبادرة ستة أحداث وطنية بارزة في تاريخ مصر الحديث، بدءًا من ثورة 23 يوليو وعيد الشرطة، مرورًا بـحرب 6 أكتوبر وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وصولًا إلى مؤتمر السلام بشرم الشيخ. وتستمر المبادرة لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة في حصص الأنشطة والإذاعة المدرسية، إلى جانب معرض فني متكامل بالشراكة بين توجيه التربية الفنية والصحافة المدرسية والمكتبات والاقتصاد المنزلي، بهدف توعية الطلاب بانتصارات مصر وتعزيز قيم الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير.

وأكد محافظ الأقصر في كلمته أن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات والإنجازات، موجهاً تحية تقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشهداء أكتوبر الأبرار ورجال القوات المسلحة البواسل.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المبادرة خاصة بمحافظة الأقصر وهي بادرة متميزة من مديرية التربية والتعليم، مشددًا على دعمه الكامل لها لما تمثله من دور مهم في تنمية الحس الوطني لدى الطلاب من خلال الرياضة والموسيقى والتربية الفنية، موضحًا أنها لا تتعارض مع الحصص الدراسية، وسيتم تنفيذها في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بتقديم عروض فنية واستكشات من طلاب المدارس تحاكي بطولات حرب أكتوبر المجيدة.