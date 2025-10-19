طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي، اليوم الأحد، طرح تذاكر بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أربعة من أبرز الفرق المصرية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا.

وقالت الرابطة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن التذاكر أصبحت متاحة للجمهور، داعية عشاق كرة القدم إلى حضور مباريات البطولة المرتقبة والاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة وفعاليات مصاحبة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي يوم الخميس 6 نوفمبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما تجمع المباراة الثانية الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه على استاد آل نهيان.