أحمد جمال: إمام عاشور زملكاوي كبير.. وبقوله بلاش تزعل حبك الأول رغم مجد الأهلي

أكد الإعلامى أحمد جمال أن أكتر لاعب زعلان عليه من الذين انتقلوا إلى الأهلى هو إمام عاشور لأنه زملكاوي كبير ولاعب مهم جدا ولازم يعرف هو ذلك وكان راجع على الزمالك.



وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين فى برنامج "مان تو مان": "أكتر لاعب زعلان عليه هو إمام عاشور، لكن أشرف بن شرقى بتعاطف معاه وبتعاطف مع أدبي، حتى لما جاب جول فى أول مباراة له أمام الزمالك قد إيه كان راقي وأديه كان مؤدب خاصة انه سجل هدف فى مباراة درامتيكية".

وأضاف أحمد جمال: "إمام عاشور لاعب مهم ولازم يكون هو عارف كدة، لأن اللاعب المهم لا يتأثر بأى كلام خارج الملعب، فهو زملكاوى كبير وأبوه زملكاوي وهو قالى كدة فى أكثر من مرة فى البرنامج ومتأكد منها زي ما أنا متأكد أني قاعد معاك".

وأوضح: "وقت رجوع إمام مصر الزمالك مكانش قادر يرجعه لأنه كان مطلوب يدفعلك مبلغ كبير فرحت الأهلى فى ظروف صعبة، زي ما هو حكى الكلام ده فى قناة الأهلى يعنى كان راجع الزمالك، فخليك حلو بقى موت نفسك مع الأهلى واعمل مجد مع الاهلى وانتمى للأهلى كمان بس بلاش تزع حبك الأول ومتخليش حد يخليك تزعل حبيبك الأولى أنت هتبطل فمالكش دعوة بالزمالك بقى".