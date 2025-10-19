لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل ضبط كوافير حريمي شهير، داخل مول تجاري في منطقة التجمع الأول؛ بعد ملامسته لجسد فتاة.

التحفظ على كوافير حريمي شهير

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، أفاد بورود بلاغ من فتاة، اتهمت فيه كوافير حريمي بملامسة جسدها في أثناء تصفيف شعرها في المحل داخل مول تجاري شهير بالتجمع.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على صاحب المحل، ومراجعة كاميرات المراقبة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.