الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 1-0، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو مبكرا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة.

تشكيل ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويبحث ليفربول عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بطموح تحقيق فوز يعيد إليه الثقة في واحدة من أقوى مواجهات الكرة الإنجليزية.

جاء تشكيل ليفربول الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماماردشفيلي

خط الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – رايان جرافينبرخ – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح – ألكسندر إيزاك – فلوريان فيرتز

ودخل البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: ديوجو دالوت – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لوك شاو

خط الوسط: مايسون ماونت – كاسيميرو – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماتيوس كونيا – بريان مبيومو – أماد ديالو