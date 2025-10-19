فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري

فاز فريق زد على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف زد ماتا ماجاسا وشادي حسين، بينما أحرز سيكو سونكو هدف بتروجت.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد بتروجت عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - محمد ربيعة - علي جمال لالا.

في خط الوسط: أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - محمود صابر - ماتا ماجاسا.

في خط الهجوم: أحمد عاطف - شادي حسين.